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▲亞洲男性娛樂第一品牌JKF 11月號封面G奶辣模岑熙初登場。（圖／JKF提供）

▲出道短短2年時間，岑熙已在JVID累積了許多大尺度作品。（圖／JKF提供）

亞洲男性娛樂第一品牌JKF，2024年11月號封面邀來G奶辣模「岑熙」解鎖新鮮的「第一次」，辣扮辦公室OL。岑熙今年8月剛以萬眾矚目新秀之姿，在TRE台北國際成人展初亮相，她自曝如今都已經不穿內衣，也分享自己參加TRE時最印象深刻的事，她坦言那時候遇到粉絲一直跟蹤她，「說要當我的小助理，就連上廁所也跟著，當下真的很驚恐。」對於首度登上JKF雜誌封面，她感激表示：「TRE是我第一次參加線下活動， 初次見到粉絲發現大家都很熱情，在得知自己即將成為封面人物時也超級興奮和激動，真的很謝謝大家的肯定！」岑熙高䠷修長且有36G/24/34火辣三圍，被稱讚擁有好身材時，她自爆：「優點是穿衣服好看、缺點是內衣很難買，所以現在都不穿內衣了。」從事模特兒工作僅2年多，她坦言自己是個性慢熱的I人，「我有鏡頭恐懼症，通常團拍時身邊一次就有8、9個人在拍，但因為真的很喜歡拍照，所以當下只能硬著頭皮去強迫自己習慣、克服這件事，其實到現在拍性感寫真時都還是會有點害羞！」出道短短2年時間，岑熙已在JVID累積了許多大尺度作品，她說：「我一開始就對這方面滿有興趣的，也是完全自願做這件事，但家人還不知道！」岑熙也分享在成人展看到的趣事：「某一天在JKF舞台玩遊戲時，有個歐美性感直播主竟然當場在舞台上劈腿+瘋狂抖臀，到現在都還記得那難忘的場面！」現在單身的岑熙大方透露另一半條件要「孝順、人品好」，「外表方面，喜歡8+9 ! 覺得他們比較MAN，個性也很阿莎力，尤其刺青包手或包背的會加分！」更自招是主動進攻的「肉食女」，男生越害羞她越喜歡，「不喜歡太油的人！」但也曾在感情路上遇過很花心還會打女生的渣男，讓她有段時間變得非常恐男。