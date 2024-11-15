韓流「K-POP之王」GD權志龍（권지용）月初到香港參加香奈兒時尚秀，搭韓國還沒正式上市的特斯拉（Tesla） Cybertruck抵仁川機場，引發討論。而這台車迷等了5年的硬派電動皮卡 Cybertruck，今（15）天正式降落台灣，在台北信義新光三越A11特斯拉門市巡演。《NOWnews今日新聞》整理Cybertruck巡演地點、規格、車價、台灣是否能領牌上路等重點一次看。
🟡 特斯拉Cybertruck硬派巡展資訊
◾展示地點：台北信義新光三越A11特斯拉門市旁空地
◾展示時間：11/15（五）起
◾備註：不開放參觀內裝
資料來源：Tesla Taiwan IG
🟡 特斯拉Cybertruck規格
◾續航里程：547公里（預估值）
◾0-100 km/h加速：2.7秒（Cyberbeast）
◾驅動方式：全輪驅動
◾最高速度：209km/h
◾拖車能力：4990公斤
◾長寬高：5682.9/2413.3/1790.8 mm
◾車重：3104公斤
◾貨物空間：3423.5公升
資料來源：Tesla Taiwan官網
🟡 特斯拉Cybertruck車價多少？台灣能領牌上路嗎？
根據Tesla 官方資料，北美Tesla 公布Cybertruck 三種車型售價，後驅版6萬990美元（約新台幣198.7萬元）、四驅版7萬9990美元（約新台幣260.6萬元）而頂級的Cyberbeast則為9萬9990美元（約新台幣325.6萬元）。
今年七月，台灣首輛Cybertruck被直擊，掛著試車牌，行駛在台北市內湖區的巷弄，龐大車身有1/3已經跨過分隔線。汽車達人Andy老爹受訪指出，據了解該車是車主透過貿易商自行引進，引進費用超過500萬，到目前好像都還沒有正式領牌。
Cybertruck在台灣能領牌上路嗎？根據台灣自小客車法規，車長最多只能5.5公尺，而特斯拉Cybertruck車長將近5.7公尺，足足超標將近183公分。而Cybertruck車寬2.4公尺，對於台灣停車格寬約2.3至2.5公尺來說，也是一個不小的挑戰。
據了解，目前全球市場上，只有在美國、加拿大與墨西哥交車，其他市場，包含南韓也都是以靜態展示的方式，來和車迷見面。
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◾展示地點：台北信義新光三越A11特斯拉門市旁空地
◾展示時間：11/15（五）起
◾備註：不開放參觀內裝
資料來源：Tesla Taiwan IG
🟡 特斯拉Cybertruck規格
◾續航里程：547公里（預估值）
◾0-100 km/h加速：2.7秒（Cyberbeast）
◾驅動方式：全輪驅動
◾最高速度：209km/h
◾拖車能力：4990公斤
◾長寬高：5682.9/2413.3/1790.8 mm
◾車重：3104公斤
◾貨物空間：3423.5公升
資料來源：Tesla Taiwan官網
🟡 特斯拉Cybertruck車價多少？台灣能領牌上路嗎？
根據Tesla 官方資料，北美Tesla 公布Cybertruck 三種車型售價，後驅版6萬990美元（約新台幣198.7萬元）、四驅版7萬9990美元（約新台幣260.6萬元）而頂級的Cyberbeast則為9萬9990美元（約新台幣325.6萬元）。
今年七月，台灣首輛Cybertruck被直擊，掛著試車牌，行駛在台北市內湖區的巷弄，龐大車身有1/3已經跨過分隔線。汽車達人Andy老爹受訪指出，據了解該車是車主透過貿易商自行引進，引進費用超過500萬，到目前好像都還沒有正式領牌。
Cybertruck在台灣能領牌上路嗎？根據台灣自小客車法規，車長最多只能5.5公尺，而特斯拉Cybertruck車長將近5.7公尺，足足超標將近183公分。而Cybertruck車寬2.4公尺，對於台灣停車格寬約2.3至2.5公尺來說，也是一個不小的挑戰。
據了解，目前全球市場上，只有在美國、加拿大與墨西哥交車，其他市場，包含南韓也都是以靜態展示的方式，來和車迷見面。