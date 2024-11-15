特斯拉Cybertruck完整「展出時間、地點」　Cyberwhistle新色回歸

特斯拉（Tesla）車迷等了5年的硬派電動皮卡 Cybertruck，今（15）天終於正式在台灣亮相，至明年4月18日，展開長達155天的 Cybertruck巡展，台北、新北、新竹縣市、台中、台南及高雄都有展點。而先前一上架就賣到缺貨的Cybertruck等比例不鏽鋼哨子「Cyberwhistle」回歸了，新增消光黑色選擇，售價1460元。
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特斯拉台灣指出，Cybertruck台灣巡展首站位於新光三越 台北信義新天地 A11 體驗店，即日起至 2025 年 4 月將巡迴全台靜態展示超過 13 站，現場同步展出目前最受全球消費者歡迎的 Model Y 與 Model 3 車款。
純電皮卡 Cybertruck 車身採用高強度不銹鋼材外骨骼，猶如披上一層堅固的盔甲，標準配備雙層裝甲玻璃，可抵禦 112 公里/小時的棒球衝擊，更提供絕佳的隔音與防彈效果。
Cybertruck周邊來了 Cyberwhistle消光黑限量發售
隨著 Cybertruck 硬派巡展啟動，Tesla 官網線上商店同步上架眾多 Cybertruck 設計精品，包括限量 1:18 Cybertruck 模型（售價6800元）、限量 Cyberwhistle 巡展限定消光黑款（售價1460元）、CyberVessel 保溫杯（售價1630元）與 Off the Road 保溫杯（售價1350元）。Cyberwhistle在2022年上市時，售價為1460元，此次價格相同。
特斯拉表示，參與 Cybertruck 硬派巡展並完成指定步驟即可兌換限定明信片，每一站點前 50 名參展者更可獲得硬派巡展限定紀念海報。
此外，特斯拉也提醒，Cybertruck 硬派巡展僅提供車輛靜態展示，目前尚未上市與進行車輛交付，巡展時程與地點如有異動以官方公告為準。
Cybertruck 硬派巡展時程一覽表：
11/15 – 11/24 新光三越 台北信義新天地 A11
11/25 – 12/08 Miramar 美麗華百樂園
12/09 – 12/13 Tesla 台北內湖服務體驗中心
12/14 – 12/22 遠東百貨 竹北店
12/23 – 01/02 Big City 遠東巨城購物中心
01/05 – 01/18 Top City 台中大遠百
01/19 – 01/21 Tesla 台中青海服務體驗中心
01/22 – 02/02 遠東 SOGO 台北復興館
02/03 – 02/16 Mega City 板橋大遠百
02/22 – 03/14 新光三越 台南西門新天地
03/15 – 03/30 漢神巨蛋購物廣場
03/31 – 04/13 夢時代購物中心
04/14 – 04/18 Tesla 高雄鼓山服務體驗中心
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特斯拉台灣指出，Cybertruck台灣巡展首站位於新光三越 台北信義新天地 A11 體驗店，即日起至 2025 年 4 月將巡迴全台靜態展示超過 13 站，現場同步展出目前最受全球消費者歡迎的 Model Y 與 Model 3 車款。
純電皮卡 Cybertruck 車身採用高強度不銹鋼材外骨骼，猶如披上一層堅固的盔甲，標準配備雙層裝甲玻璃，可抵禦 112 公里/小時的棒球衝擊，更提供絕佳的隔音與防彈效果。
Cybertruck周邊來了 Cyberwhistle消光黑限量發售
隨著 Cybertruck 硬派巡展啟動，Tesla 官網線上商店同步上架眾多 Cybertruck 設計精品，包括限量 1:18 Cybertruck 模型（售價6800元）、限量 Cyberwhistle 巡展限定消光黑款（售價1460元）、CyberVessel 保溫杯（售價1630元）與 Off the Road 保溫杯（售價1350元）。Cyberwhistle在2022年上市時，售價為1460元，此次價格相同。
特斯拉表示，參與 Cybertruck 硬派巡展並完成指定步驟即可兌換限定明信片，每一站點前 50 名參展者更可獲得硬派巡展限定紀念海報。
此外，特斯拉也提醒，Cybertruck 硬派巡展僅提供車輛靜態展示，目前尚未上市與進行車輛交付，巡展時程與地點如有異動以官方公告為準。
Cybertruck 硬派巡展時程一覽表：
11/15 – 11/24 新光三越 台北信義新天地 A11
11/25 – 12/08 Miramar 美麗華百樂園
12/09 – 12/13 Tesla 台北內湖服務體驗中心
12/14 – 12/22 遠東百貨 竹北店
12/23 – 01/02 Big City 遠東巨城購物中心
01/05 – 01/18 Top City 台中大遠百
01/19 – 01/21 Tesla 台中青海服務體驗中心
01/22 – 02/02 遠東 SOGO 台北復興館
02/03 – 02/16 Mega City 板橋大遠百
02/22 – 03/14 新光三越 台南西門新天地
03/15 – 03/30 漢神巨蛋購物廣場
03/31 – 04/13 夢時代購物中心
04/14 – 04/18 Tesla 高雄鼓山服務體驗中心