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▲美食部落客陳健安，以「夕照方塊海」作品獲銀獎。（圖／莒光鄉公所提供）

▲邱晨珊的「Constant 常」作品獲得銅獎。（圖／莒光鄉公所提供）

2024莒光海洋觀光年壓軸活動-最美方塊海攝影比賽成績揭曉，由多次參加方塊海攝影比賽的王國良，以「最美方塊海」作品摘金，美食部落客陳健安的作品「夕照方塊海」贏得銀獎。莒光鄉鄉長陳樂禮表示，莒光海洋觀光年活動圓滿落幕，冬旅消費券活動接著於12月登場，歡迎遊客來馬祖冬遊。「最美方塊海」攝影比賽參加踴躍，經由主辦單位聘請評審團以公平、公正、公開的角度，遴選出優勝的作品今日公布。主辦單位表示，今年作品評分標準，分別為「主題表達30%、構圖視覺20%、攝影技巧30%、攝影內容真實20%」。優勝獲獎名單如下：奪得金獎的是多次參加方塊海攝影比賽的王國良，作品主題為「最美方塊海」。本身是美食部落客也是首次參加比賽的陳健安，以「夕照方塊海」作品獲銀獎。邱晨珊的「Constant 常」則是獲得了銅獎。另三位佳作分別是劉懿萱的「西莒那方」、陳彩琳的「square」、以及鄭兆翔的「若有似無夕陽方塊海。我自信『有』」（以上名單依評審分數排序）。未能獲得名次的攝影作品，基於鼓勵參加，因此在莒光海洋觀光年粉專上，特別公開所有作品，經票選得獎的三位參賽者，分別是黃詩儀的「默」、劉芷君的「方能相遇」以及黃詩婷的「解憂方程式」，皆以超強人氣獲得親友們的支持鼓勵，更把「最佳人氣獎」帶回家。2024莒光海洋觀光年活動，在最美方塊海攝影比賽結果出爐後劃下句點。莒光鄉鄉長陳樂禮邀請全台遊客，一起期待接下來的冬旅消費券活動。冬天的離島氣溫讓遊客身在台灣、卻有在國外的感覺，不用出國就能擁有非常特別的感受。鄉公所於12月1日推出冬季消費券活動，遊客只要憑當日南竿前往東莒或西莒的船票票根，就可以獲得500元的消費券，可至各特約商店折抵消費用，數量有限、兌完為止。有計劃來馬祖的遊客，別忘了莒光鄉公所幫大家準備的小確幸唷！