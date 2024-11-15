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勇士「拍賣哥」獲東山再起獎！亞特蘭大勇士王牌「拍賣哥」Chris Sale，本季迎來大復活，奪下18勝3敗，防禦率2.38，成為國聯投手勝投、三振以及防禦率的三冠王。Chris Sale最早效力於白襪，連續5個賽季都拿下10勝以上成績，投出身價後轉戰波士頓紅襪。前2年就分別拿下17勝、12勝，展現和身價對應的身手，並在2018年幫助紅襪拿下世界冠軍，不過在2019年2023年期間，Chris Sale陸續受到傷勢影響，單季出賽數銳減，也沒有再拿下雙位數勝場。這讓他榮獲國聯勝投、三振和防禦率的投手三冠王，並入選最佳陣容。另一方面，Garrett Crochet也是從傷病中走出，出賽32場，拿下6勝12敗，不過在146局比賽中，送出209次三振，展現投手丘上的壓制力。