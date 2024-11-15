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歲末年終，正是好友聯絡情誼、家人團聚的時節，而金門高粱酒無疑是這些場合的最佳選擇。以傳統工藝精製的金門高粱酒，不僅口感濃郁、香醇厚實，更是台灣人年節佳餚旁的重要陪伴。金門高粱酒特殊的香氣和回甘的口感，是深受台灣人喜愛的經典佳釀，也常被視為團聚餐桌上不可或缺的角色。高粱入酒，不僅賦予了酒液飽滿的口感，還具有較高的陳年潛力，在經過歲月的醇化後風味更加深厚。作為許多台灣人心目中的經典白酒品牌，金門高粱酒已深深植入台灣的飲酒文化之中，成為婚宴、節慶和重要聚會上的常見身影。其高酒精度數、清晰透明的酒體與獨特的香氣，讓飲用者每一口都能感受到歷史與技藝的傳承。為了讓消費者能在年節前輕鬆選購到金門高粱酒，金門酒廠將於11月15日至18日參加台北國際酒展（南港展覽館2館-攤位編號P405），並祭出三大優惠，包含消費滿額贈霜淇淋、限量紀念酒95折、滿額送珍藏酒等多項優惠。這不僅是春節囤貨備禮的好時機，更讓愛酒人士以超值價格買到高品質的金門高粱酒。金門酒廠推出四款經典商品，只要在酒展現場購買指定品項，並組合消費滿1,000元，即可獲得霜淇淋兌換券一張，贈完為止。選購包括「老鄉好酒高粱53度」、「霧‧橋‧海」58.8度金門大橋紀念酒、「黃埔100 世紀榮耀58度紀念酒」等經典佳釀，還可搭配「醉圓滿高粱酒58度」，再加贈霜淇淋兌換券一張，贈完為止。金門酒廠2024甲辰龍年鉅獻「瓏時」系列紀念酒任選一款可享95折，購買四季套組再送限量「奧運男雙羽球雙金牌得主-李洋紀念保溫杯」，每日限量20名送完為止。此外，金門建縣百年的「黑金剛56度-0.6L陳年高粱酒」展場價祭出95折，限量供應300盒，這款紀念酒具有高陳年潛力，是收藏家與高粱酒愛好者不容錯過的限量之選。現場不限品項消費，單筆滿4,500元即贈0.2L-58度的藏金酒一盒，滿9,000元送兩盒，依此類推，數量有限，送完為止，讓消費者不僅能享有優惠，更能收穫珍貴藏品。相關促銷方案請洽金酒台北門市服務電話：(02)2356-3823。