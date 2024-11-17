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▲▲Miaoli Style文創好物盛典登場 ，副縣長邱俐與參展文創良品業者大合影。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.17)

▲Miaoli Style文創好物盛典登場，副縣長邱俐俐逐攤參觀，讚不絕口。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.17)

▲Miaoli Style文創好物盛典登場 ，副縣長邱俐俐逐攤參觀鼓勵。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.17)

苗栗縣政府為推廣文化創意產業，展現在地生活工藝，17日在尚順育樂世界廣場舉辦「苗栗文創產業推廣暨Miaoli Style文創好物」盛典，包括巴巴坑休閒礦場等18家獲得縣府文創商品認證的在地文創業者參與，展現苗栗文創「良品」獨特魅力，吸引許多民眾參觀採購。副縣長邱俐俐表示，苗栗人才濟濟，縣府會積極中央資源與經費，協助文創與青創良品向前衝。苗栗縣府自99年起辦理「文創商品認證計畫」，十年有成。副縣長邱俐俐表示，今年度盤點苗栗在地文創業者總計81家，他們在木藝、陶藝、編織產業都深具地方特色。其中，三義鴨箱寶、茅鄉炭坊、燕子陶陶藝咖啡民宿、巧克力雲莊、皇手製作、靛花青工房-一體植染色彩研究塲、尋根工作室、大豐雕刻社、流東社區-綠光養蜂場(蜜蜂博士)、桐境仙峰有限公司（園林春）、山水米玩米主義、A.Chia愛嘉企業商行、苗栗縣農漁牧業休閒觀光推展協會（東里家風）、禾稈屋-汶水茶壽、OMOU•想想工作室、染而植物染藝術工坊、巴巴坑道休閒礦場等18家獲邀參加今日盛典活動文創業者，全都是通過縣府文創商品認證的苗栗「良品」。邱俐俐副縣長表示，推動在地文化創意產業是縣府重要目標，未來將透過落實文創產業發展制度有效整合資源，透過舉辦活動與市集提供平台，讓本地文創品牌得以展現苗栗特色，相信這場文創盛典能讓參與者發掘更多具有代表性的苗栗文創商品，展現苗栗文創的獨特風采，並鼓勵年輕人才加入創意產業，為苗栗注入創新活力。苗栗縣政府文化觀光局局長林彥甫表示，苗栗縣擁有多樣的自然與人文景觀，發展出各具特色的產業，這些特色融合於多元的工藝品中，顯現出苗栗在文化創意產業上的潛力與前景。延續苗栗文創底蘊，今年度苗栗縣政府為扶植在地文創產業，健全文創發展環境，邀請文創專家研擬「苗栗縣文化創意產業推動委員會設置要點」，以期能整合資源並推動相關政策，提升競爭力。活動安排文創好物展售，還有一系列的活動與藝文表演，DIY體驗規劃孔鏘窯的彩繪風鈴及禾稈屋x來本冊子的茶壽編織，藝文表演邀請小蠟筆表演劇團融合魔術及戲劇，客家歌手郭遠伯吉他獻唱等，多元活動吸引假日逛街親子同樂。參加者於活動日至服務台出示「苗栗陶瓷博物館」臉書粉絲專頁按讚畫面，還能獲得限量文創小物，現場熱鬧滾滾。