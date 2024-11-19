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▲金滿圓戲劇團於收冬慶演出傳統戲曲《八仙過海》。（圖／台北市客家文化基金會）

由臺北市政府客家事務委員會指導、財團法人台北市客家文化基金會主辦的「2024臺北客家收冬慶」於11月16日、17日在臺北客家文化主題公園圓滿落幕。活動結合傳統戲曲、60個推廣綠色飲食生活及環境友善的市集攤位、親子互動體驗與藝文活動展演，臺北市客委會主委周羿希表示，台北客家收冬慶希望能繼承先人客家智慧並致力融合傳統客家風情與都市文化，將傳統習俗結合藝文展演活動，把原鄉的「收冬慶」以「都會客家」的方式辦理，將客家文化節慶氛圍帶給所有參加的市民們一個難忘的週末時光。活動首日由中正國中弦樂團揭開序幕，年輕樂手們以現代弦樂演繹客家傳統曲目，將青春的活力注入收冬慶典。觀眾隨著音樂旋律走入傳統與當代音樂的客家風情畫之中，緊接著由金滿圓戲劇團帶來的《八仙過海》客家傳統戲曲，台上演員的投入表演帶動全場氣氛，深深吸引著台下觀眾，以客家文化的深厚底蘊及精彩的表演，讓現場觀眾感受到客家文化中，收冬慶的祝福與感恩精神。臺北客家書院帶來的動靜態成果展引發熱烈反應，民眾在展區內參觀學員作品，並親身參與藍染、植物染及皮雕等手作體驗。親子們共同投入手作過程，不少家長表示，這樣的活動不僅能讓孩子邊做邊學，還能在臺北客家公園這個語言友善的環境中，以沉浸式體驗的方式認識客家文化。舞台上，甫獲得頒【113年教育部樂齡學習優良課程教案與教材評選】-「一般組．優等獎」佳績的二胡班林詩茵老師，更是帶領學員演奏客家樂曲，書院各班級帶來的精采表演。親子工作坊「小小戲曲人」讓孩子們化身戲曲小藝人，從製作頭飾、臉譜到戲曲知識學習，親手體驗戲曲之美，次日下午的兒童音樂營也吸引了眾多小小音樂家參加，透過烏克麗麗與木箱鼓的短期速成學習，孩子們沉浸於音樂的樂趣中，場面洋溢歡笑。連續兩天的永續市集特色攤位，以環境友善的攤位提供新鮮蔬果、手工藝品與精緻的客庄特產，吸引許多民眾踴躍選購，品味著來自各地原鄉在地風味。兩天的活動讓來到臺北客家公園的大小朋友都能找到心儀的體驗，並在傳統與現代文化的交織中，充分感受客家文化的溫暖與活力，活動在11月17日下午由松山工農打擊樂團帶來的「收冬曲」演出，為此次盛會畫下圓滿句點。客委會主委暨客基會執行長周羿希表示，收冬慶結束後，接下來近期還會有「2024客家影音展演計畫」，客基會自2020主辦此計畫，著力於透過影像紀錄發掘客家議題、人物與故事，近年已陸續產出5部當代客家表演藝術紀錄片，將持續累積當代客家影像，拓展當代客家敘事的新視野。今年以「漂」為主題，製作拍攝兩部紀錄短片《孤毛頭》與《誰在那邊跳舞？》將於11月22至28日於臺北市客家文化主題公園客家音樂戲劇中心、客家文化中心及臺灣當代文化實驗場等場地陸續舉行，呈現一系列紀錄片放映、展演與影人分享座談會，透過聚焦於語言與族群政治、遷徙流離、歷史重訪等議題，建立客家文化在全球脈絡中的多元敘事，更多詳情請至臉書搜尋「2024客家影音展演計畫」。