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▲ T1 宣布與上路 Zeus 合約到期未能完成續約。（圖／T1臉書）

▲早在幾天前的宣布離開 T1 的二隊選手「小王子」Rekkles、 Dal 的照片都還在官網上。（圖／T1官網）

才剛拿下2024年《英雄聯盟》世界大賽冠軍的 T1 在宣布與 Keria、Oner、Gumayusi 完成續約後，外界都關注上路 Zeus 去向為何。昨（19）日晚間 T1 拋出震撼彈，宣布團隊與 Zeus 崔祐齊的合約已結束，「ZOFGK」王朝宣告瓦解。值得關注的是，就在官宣後，T1 連夜撤下有關 Zeus 相關資訊，就連 T1 付費會員也不見 Zeus 蹤影。昨天晚間 T1 在官方社群放上「Thank you Zeus」，宣布團隊與宙斯 Zeus 崔祐齊的合約已結束，且未能完成續約，「今天，我們與宙斯分道揚鑣，我們真心感謝他在 T1 所成就的一切，並祝他一切順利。」隨後 T1 也公布了新任上路人選為 Doran。消息一出，讓全球喜愛「ZOFGK」大感驚訝，因為先前 Oner、Gumayusi、Keria 都已經順利完成續約，離開的只有教練團以及二隊成員，誰都沒料到2023年總決賽冠軍 FMVP 選手 Zeus 竟會離開 T1 ，且還是由原 HLE 上路 Doran 加入。就在 T1 宣布和 Zeus 未續約後，先是官方 IG 撤下原本置頂的五冠慶祝貼文，並退追蹤 Zeus ，接著官方 YT 頻道簡介也迅速改成新上路 Doran ，包含直播帳號、 T1 付費會員的選手帳號、影片欄目，也悄悄將 Zeus 撤下，根本沒給 Zeus 機會和粉絲道別。不僅如此，T1官方網站上的選手簡歷照，都不惜先以 Doran 身穿 T1 隊服的合成圖先放上。但早在幾天前的宣布離開 T1 的二隊選手「小王子」Rekkles、 Dal 的照片卻都還在官網上。T1 這次連夜趕工刪除 Zeus 相關資訊的動作，遭質疑雙方是否「不歡而散」，沒想到今天深夜就爆出， Zeus 經紀公司跟 T1 談判合約過程出了狀況。