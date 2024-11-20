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▲43歲的玟靈還是「處子之身」，自嘲已成為盤絲洞蜘蛛精。（圖／記者朱祖儀攝）

▲玟靈新專輯鼓勵粉絲勇敢追愛，不要徘徊在愛情的十字路口。（圖／取自玟靈臉書）

歌手玟靈有著「八點檔主題曲女王」的美譽，今（20）日為了第四張新專輯《愛的班車》召開記者會，自稱43歲的她透露，雖然交過兩任男友，但至今仍是「處子之身」，還自嘲是「盤絲洞蜘蛛精」。而她也說自己的愛情班車早已啟動，無奈很多人屁股都沒坐熱就離開，才會到現在都還未婚。玟靈受訪時大方分享學生時期追愛過程，她說當時與一名男同學在曖昧，自認為兩人「友達以上，戀人未滿」，某次在通話中忍不住對著話筒「啵」了一下，後來等到下次見面對方卻表現得很尷尬，讓她發誓「這輩子絕不再做這事」，事後回想更覺得自己是浪蕩女。玟靈接著分享，雖然自己只交過兩任男友，但都只有接吻，始終無法進行到全壘打階段，還自嘲自己是盤絲洞蜘蛛精，「已經快成為盤絲洞，可以來織一件衣服了」。不過，玟靈也透露身邊一直有兩位認識多年的男性在追求她，也確認過男方沒有對象，表示若對方願意以結婚為前提交往，也不會排斥婚前同居，未來如果有機會的話，玟靈表示想生1至2個小孩。另外，玟靈也想藉《愛的班車》鼓勵大家珍惜所愛，不要停滯徘徊在感情的十字路口，「該放下的放下、留不住的別留，要多愛自己一點，勇敢踏上通往幸福的〈愛的班車〉」。講到這邊玟靈無奈嘆道，自己的「愛情班車」早已啟動，但很多人來來去去，有時候連椅子都沒坐熱就下車了，因此始終未有一個好歸宿。