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▲今年屏東四重溪溫泉季活動以「風域半島‧出湯之泉」為主題，將溫泉與光影藝術結合呈現多樣光環境裝置，打造4大主題、11件燈光藝術裝置。（圖／取自屏東四重溪溫泉季官網）

▲今年的屏東四重溪溫泉季活動持續至2025年03月02日，共101天，以4大主題概念展出，展出場域由車城四重溪溫泉公園至牡丹旭海溫泉。（圖／取自四重溪溫泉季官網）

▲「2024屏東四重溪溫泉季系列活動」今日將展開，今年以「風域半島‧出湯之泉」為概念，結合溫泉與光環境裝置，打造4大主題、11件燈光藝術裝置。（圖／取自屏東四重溪溫泉季官網）

▲「2024屏東四重溪溫泉季」交通接駁路線1（圖／取自屏東四重溪溫泉季官網）

▲「2024屏東四重溪溫泉季」交通接駁路線2（圖／取自屏東四重溪溫泉季官網）

▲「2024屏東四重溪溫泉季」交通接駁資訊（圖／取自屏東四重溪溫泉季官網）

▲「2024屏東四重溪溫泉季」開車資訊（圖／取自屏東四重溪溫泉季官網）

▲「2024屏東四重溪溫泉季」交通管制規劃（圖／取自屏東四重溪溫泉季官網）

屏東縣政府辦理之「2024屏東四重溪溫泉季系列活動」將於今（22）18:00於四重溪溫泉公園盛大展開，將有開幕點燈暨百人踩街儀式，並特別邀請到知名的「十鼓擊樂團」開場。今年以「風域半島‧出湯之泉」為概念，結合溫泉與光環境裝置，打造4大主題、11件燈光藝術裝置。《NOWnews今日新聞》整理此次必看亮點，還有交通資訊與交通接駁等，一文掌握。屏東縣政府表示，今年活動以「風域半島‧出湯之泉」為主題，將溫泉與光影藝術結合呈現多樣光環境裝置，展現四重溪獨特的自然與人文魅力，以「木漏れ日(komorebi)」沈浸式的光環境來設計，並以「出湯」、「和解」、「綻放」及「湯道」等4大主題概念展出。並規劃了一系列活動，從四重溪溫泉公園到溫泉老街，聚集超過60攤在地及特色「溫泉市集」。還將有結合自然美景的超 chill「溫泉路跑」，以及輕鬆的「郵輪巴士」遊程，讓旅客能從高鐵左營站直達四重溪，巴士行程包含探訪四重溪溫泉村、觀賞國際級看海美術館或參觀牡丹社事件故事館等，並提供在地手作體驗，親手製作注連繩紀念品。縣府交通旅遊處指出，今年的屏東四重溪溫泉季活動持續至2025年03月02日，共101天，以4大主題概念展出，展出場域由車城四重溪溫泉公園至牡丹旭海溫泉，11件燈光藝術裝置設計讓旅人全方位沉浸在結合自然環境的光藝術魅力中，享受溫暖又夢幻的泡湯體驗。日期：2024年11月22日-2025年03月02日亮燈時間：每日17:30-22:30地點：四重溪溫泉公園（屏東縣車城鄉溫泉路玉泉巷30-10號）、旭海溫泉（屏東縣牡丹鄉旭海村旭海路99號）日期：2024年11月22-24日、2025年01月29日(初一）01月30日、01月31日、02月01日、02月02日活動時間：15:00-21:00活動地點：四重溪溫泉公園、四重溪溫泉國小分校區日期：2025年02月15日活動時間：14:00-21:00地點：四重溪溫泉公園-518： 枋寮火車站⭤四重溪-201： 恆春轉運站⭤四重溪：恆春⭤旭海收費：65歲(含）以上長輩、身心障礙者、6-12歲以下孩童半價、未滿6歲孩童免費行駛日期：2024年11月22日-2025年03月02每日行駛（除夕、初一停駛）建議導航至「四重溪溫泉區停車場」▪️：沿台17線行駛至枋寮>接台1線往南行駛>續接台26線至車城鄉＞左轉199縣道至四重溪公園。▪️：南行接台88快速道路＞接國3於南州交流道下＞沿台1線往南行駛>續接台26線至車城鄉>左轉199縣道至四重溪公園。▪️：南行南州交流道下/台17線再沿台1線往南行駛>續接台26線至車城鄉＞左轉199縣道至四重溪公園。▪️：經台9線南迴公路至楓港>左轉接台26線至車城鄉>左轉199縣道至四重溪公園12時至20時，溫泉路玉泉巷封閉雙向車道、文化路至文明路封閉車道， 11月21日起為活動準備期間與硬體設備搭設管制時段及區域，禁止停放汽、機車。▪️16時至17時30分，溫泉路至溫新路交叉路口、文化路至文明路及大梅路封閉單向車道。▪️17時30分至20時，溫泉路至溫新路交叉路口、文化路至文明路及大梅路封閉雙向車道。12時至20時，溫泉路玉泉巷封閉雙向車道、文化路至文明路封閉車道，1月28日起為活動準備期間與硬體設備搭設管制時段及區域，禁止停放汽、機車。▪️溫泉路玉泉巷(溫泉公園鄰接道路):週五及假日16時至22時單向通行及禁止停放汽車。▪️溫泉路(洺泉溫泉旅館至四重溪溫泉區停車場):16時至22時禁止停放汽車。▪️居(租)住於管制區內之住戶、商家、住宿旅客，於管制時段憑相關證件(如:身分證、駕照、旅宿業訂房通知等)由員警辨識通行。