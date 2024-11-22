隨著現代人對健康意識的提升，許多優質保健品牌逐漸走入大眾視野。其中，以薑黃產品為主打的台灣綠金 GREENGOLD 今年迎來品牌8週年祭，成為市場矚目的焦點。GREENGOLD 自創立以來，一直專注於創新、並透過跨國合作推動國際化，深耕薑黃健康研究。品牌與日本保健廠商聯手研發製造，並採用多項擁有國際專利的原料，且經由國外研究機構的臨床實驗證實產品功效，以最高品質回饋消費者。如今，GREENGOLD 的高效薑黃產品已穩居保健市場的重要地位。
徐乃麟的「體態管理」掀起熱議！薑黃成為每日健康必備
在這次 GREENGOLD 8週年祭活動中，品牌大使徐乃麟（乃哥）的年輕體態成為話題焦點！現年65歲的乃哥，依然保持精瘦結實的身材與滿滿活力，成為許多人心目中的健康楷模。近日在網上，粉絲紛紛熱議乃哥保持年輕氣色的秘訣，他也不藏私地分享：「GREENGOLD 薑黃已經成為我每天的必備保健品，幫助我維持代謝，感受輕盈，精神更旺盛。」他坦言，年齡增長後更需注重健康管理，而 GREENGOLD 薑黃正是幫助他維持體態的重要夥伴。
「許多人擔心年紀一大就免不了啤酒肚，但其實透過保持代謝和選擇對的保健品，維持健康並不難！」乃哥的分享引發熱烈回響，讓許多網友紛紛留言表示想試試看 GREENGOLD 薑黃。
專屬健康諮詢服務，讓消費者安心選購最適合的保健方案
除了高品質的產品，GREENGOLD 更提供多項貼心服務，幫助消費者找到最適合的健康方案。品牌推出的1對1保健萬事通諮詢服務，讓消費者在購買前能免費向專業人員諮詢，根據個人的健康狀況得到建議，確保所選產品符合需求。 同時，GREENGOLD 還推出了「你體驗我付費」活動，消費者若購買指定商品後不滿意，可申請退款，減少選擇錯誤的風險，讓消費者在健康之路上少走冤枉路。
GREENGOLD 品牌的核心理念：品質與效果並重
台灣綠金 GREENGOLD 表示，公司自創立以來便致力於「代謝深度保養」，專注解決現代人繁忙生活中的健康需求。品牌擁有專業營養師團隊研發的獨家配方，並在多款產品中注入獲得國際專利的創新技術，確保每項產品能高效吸收、徹底發揮保健功效。該品牌強調：「我們的每款產品皆經過嚴格檢測，並經由專業機構臨床試驗與認證，確保消費者獲得最優質、最高效的保健體驗。」
GREENGOLD 不僅關注消費者的外在活力，更著重於身體內部的深度保養與營養補充。這種內外兼顧的產品理念，使得 GREENGOLD 成為許多消費者的信賴品牌，也正因如此，才有乃哥這樣的忠實使用者及品牌大使，能夠持續擁有活力滿滿的年輕體態。
8週年祭優惠活動，超值價格讓健康無負擔
為了回饋顧客，GREENGOLD 在這次8週年祭期間推出了重磅優惠活動，讓消費者能輕鬆擁抱健康。活動期間，GREENGOLD 精選商品限時下殺至4折起，並提供0元免運，讓消費者在家也能輕鬆選購。此外，新會員首次購物即送500元購物金，並有多項滿額折扣好禮： 消費滿2500元現折100元 消費滿5000元現折250元 消費滿10000元現折600元 活動期間，每位消費者還有機會參加每月「免單抽獎」，為購物過程增添驚喜與樂趣！這次8週年祭可謂是 GREENGOLD 最優惠的年度盛典，無論是老顧客還是首次接觸 GREENGOLD 的新朋友，都能享受前所未有的價格與服務。
想要了解更多8週年祭優惠詳情，請前往 GREENGOLD 官方網站
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在這次 GREENGOLD 8週年祭活動中，品牌大使徐乃麟（乃哥）的年輕體態成為話題焦點！現年65歲的乃哥，依然保持精瘦結實的身材與滿滿活力，成為許多人心目中的健康楷模。近日在網上，粉絲紛紛熱議乃哥保持年輕氣色的秘訣，他也不藏私地分享：「GREENGOLD 薑黃已經成為我每天的必備保健品，幫助我維持代謝，感受輕盈，精神更旺盛。」他坦言，年齡增長後更需注重健康管理，而 GREENGOLD 薑黃正是幫助他維持體態的重要夥伴。
「許多人擔心年紀一大就免不了啤酒肚，但其實透過保持代謝和選擇對的保健品，維持健康並不難！」乃哥的分享引發熱烈回響，讓許多網友紛紛留言表示想試試看 GREENGOLD 薑黃。
專屬健康諮詢服務，讓消費者安心選購最適合的保健方案
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GREENGOLD 品牌的核心理念：品質與效果並重
台灣綠金 GREENGOLD 表示，公司自創立以來便致力於「代謝深度保養」，專注解決現代人繁忙生活中的健康需求。品牌擁有專業營養師團隊研發的獨家配方，並在多款產品中注入獲得國際專利的創新技術，確保每項產品能高效吸收、徹底發揮保健功效。該品牌強調：「我們的每款產品皆經過嚴格檢測，並經由專業機構臨床試驗與認證，確保消費者獲得最優質、最高效的保健體驗。」
GREENGOLD 不僅關注消費者的外在活力，更著重於身體內部的深度保養與營養補充。這種內外兼顧的產品理念，使得 GREENGOLD 成為許多消費者的信賴品牌，也正因如此，才有乃哥這樣的忠實使用者及品牌大使，能夠持續擁有活力滿滿的年輕體態。
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