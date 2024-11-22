我是廣告 請繼續往下閱讀

繼上半年度與多個IP聯名合作後，台灣老字號行李箱品牌萬國通路這次攜手知名YouTuber「嘎嫂二伯」的自創品牌，推出全新聯名款行李箱。雙方歷經半年籌備，從意向洽談、模擬製作、樣品調整到大貨生產，打造融合兩品牌特色的聯名商品，為年底旅遊旺季帶來全新選擇。萬國通路表示，過去品牌主要著重於商務型行李箱的製造，近年為觸及更廣泛的消費族群，開始開發不同風格的產品線。這次與主攻親子市場的hahababy品牌合作，正是希望將產品觸角延伸至家庭客群，也希望藉由童趣的「擁抱點點」花色為旅途帶來更多樂趣。「hahababy ははベビー」在日文中代表「媽媽寶寶」之意，品牌理念即是從媽媽的角度出發，為全家人精心挑選合適的產品。從原物料、配色到版型設計，品牌堅持全程參與，確保每個環節都能達到安全可靠的標準。hahababy希望挖掘出根留台灣的品牌，與在地製造生產的廠商合作，而萬國通路是世界行李箱代工大廠，品牌堅持保留生產線在台灣，雙方的品牌理念契合，所以才有了合作的契機。此次聯名系列以萬國通路熱銷的前開式/上掀式行李箱為基礎進行改造，推出20吋與28吋兩種規格。從外觀到內裡，每個細節都注入創新設計，並在外殼和內裡布料上採用hahababy品牌特色印花，讓整體設計充滿獨特個性與童趣風格。此次聯名系列在功能上帶來全新升級。28吋上掀式行李箱採用新式輪座設計，不僅更耐用，也讓推行更加順暢。新增的扣環設計讓開蓋更穩固，是大空間行李箱的最佳選擇。20吋前開式行李箱則重新設計了開啟方式，即使直立擺放也能輕鬆拿取物品，更適合短期出差、周末小旅行使用。聯名新品在hahababy品牌官網已於11月10日搶先開賣，首批20吋款式更創下開賣一小時即告售罄，展現出極高的市場熱度與消費者對產品的喜愛。11月25日起也將在萬國通路官網及全台28家直營門市同步販售。萬國通路也表示，此次跨界合作希望透過融合兩個品牌的巧思，為消費者帶來兼具實用性與設計感的全新體驗。