編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到高雄一家今年剛入選《米其林指南》必比登名單的「賣塩順台菜」，主打家常口味的台灣菜，每道菜大部分售價都只要300多元上下，選用當令新鮮食材，不過重的調味，菜色清爽又非淡而無味，很適合家庭聚餐。
「賣塩順台菜」位在高雄的美術館商圈一帶，裝潢滿是懷舊復古風。主打家常口味的傳統台菜，像是不少老顧客來此必點的煎豬肝，火候拿捏相當好，帶點嚼感又不乾柴，比起台南餐廳叫沒那樣甜，但是依舊鹹香中帶甘醇，相當下飯。
下飯口味的還有花生滷豬腳，上桌的全是豬蹄部位，骨邊連皮帶肉啃吮起來相當過癮，充滿醬香也飽富膠質。
這裡甚至有假日限定隱藏版菜單，像是油雞腿，口感軟Q不柴，應是選用仿仔雞來製作，沾佐蒜頭醬油，滋味噴香爽口。
湯品部分，原本想點上台菜經典湯魷魚螺肉蒜，但是服務人員提醒份量相當大鍋，因此改選有分大鍋、小鍋的小卷米粉鍋，小鍋約是5、6人份量，也有滿滿的小卷與細米粉，湯頭喝起來鮮香而不過甜，相當順口。
我們總是喜歡以「賣鹽順仔」來比喻鹽巴下得過多讓菜色死鹹的餐廳，但是「賣塩順台菜」卻調味相當適中、拿捏得宜。雖然是一間看似平凡不過的家常口味小館，卻也因為那份樸實而吸引人，口味大眾且絲毫不油膩，一頓飯吃下來舒服又滿意，也是假日不開伙時的好選擇。
📍店家資訊
賣塩順台菜-正宗台菜
地址：高雄市鼓山區青海路173號
電話：07-553-0668
營業時間：11:00~14:00、17:00~21:30
公休：週一
🔴美食口袋名單彈盡援絕了嗎？《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈，讓你成為朋友眼中的美食通。
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下飯口味的還有花生滷豬腳，上桌的全是豬蹄部位，骨邊連皮帶肉啃吮起來相當過癮，充滿醬香也飽富膠質。
這裡甚至有假日限定隱藏版菜單，像是油雞腿，口感軟Q不柴，應是選用仿仔雞來製作，沾佐蒜頭醬油，滋味噴香爽口。
湯品部分，原本想點上台菜經典湯魷魚螺肉蒜，但是服務人員提醒份量相當大鍋，因此改選有分大鍋、小鍋的小卷米粉鍋，小鍋約是5、6人份量，也有滿滿的小卷與細米粉，湯頭喝起來鮮香而不過甜，相當順口。
我們總是喜歡以「賣鹽順仔」來比喻鹽巴下得過多讓菜色死鹹的餐廳，但是「賣塩順台菜」卻調味相當適中、拿捏得宜。雖然是一間看似平凡不過的家常口味小館，卻也因為那份樸實而吸引人，口味大眾且絲毫不油膩，一頓飯吃下來舒服又滿意，也是假日不開伙時的好選擇。
📍店家資訊
賣塩順台菜-正宗台菜
地址：高雄市鼓山區青海路173號
電話：07-553-0668
營業時間：11:00~14:00、17:00~21:30
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