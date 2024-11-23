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▲賣塩順台菜位在高雄美術館商圈，裝潢滿是懷舊風。（圖／記者葉盛耀攝）

▲花生滷豬腳吃起來有滿滿的膠質。（圖／記者葉盛耀攝）

▲油雞腿吃起來軟Q油潤，相當爽口。（圖／記者葉盛耀攝）

▲小卷米粉湯裡的湯頭甘醇，還有量不少的小卷。（圖／記者葉盛耀攝）

「賣塩順台菜」位在高雄的美術館商圈一帶，裝潢滿是懷舊復古風。主打家常口味的傳統台菜，像是不少老顧客來此必點的煎豬肝，火候拿捏相當好，帶點嚼感又不乾柴，比起台南餐廳叫沒那樣甜，但是依舊鹹香中帶甘醇，相當下飯。下飯口味的還有花生滷豬腳，上桌的全是豬蹄部位，骨邊連皮帶肉啃吮起來相當過癮，充滿醬香也飽富膠質。這裡甚至有假日限定隱藏版菜單，像是油雞腿，口感軟Q不柴，應是選用仿仔雞來製作，沾佐蒜頭醬油，滋味噴香爽口。湯品部分，原本想點上台菜經典湯魷魚螺肉蒜，但是服務人員提醒份量相當大鍋，因此改選有分大鍋、小鍋的小卷米粉鍋，小鍋約是5、6人份量，也有滿滿的小卷與細米粉，湯頭喝起來鮮香而不過甜，相當順口。我們總是喜歡以「賣鹽順仔」來比喻鹽巴下得過多讓菜色死鹹的餐廳，但是「賣塩順台菜」卻調味相當適中、拿捏得宜。雖然是一間看似平凡不過的家常口味小館，卻也因為那份樸實而吸引人，口味大眾且絲毫不油膩，一頓飯吃下來舒服又滿意，也是假日不開伙時的好選擇。賣塩順台菜-正宗台菜地址：高雄市鼓山區青海路173號電話：07-553-0668營業時間：11:00~14:00、17:00~21:30公休：週一