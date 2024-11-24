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安洗瑩奪下中國大師賽女單冠軍！超級750系列的中國大師賽，今（24）日迎來女單決賽，由韓國世界球后安洗瑩，碰頭中國好手高昉潔。安洗瑩在巴黎奧運摘下金牌後，爆發和韓國羽球協會的爭議事件，雖然在丹麥公開賽拿下亞軍，但賽期間卻傳出，在場邊和教練成池鉉「零互動」，引發外界各種揣測。進入4強後，安洗瑩展現球后的王者之姿，以21：5、22：20擊敗日本女將宮崎友花。並且，