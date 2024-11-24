安洗瑩奪下中國大師賽女單冠軍！超級750系列的中國大師賽，今（24）日迎來女單決賽，由韓國世界球后安洗瑩，碰頭中國好手高昉潔。安洗瑩雖然在休息近1個月後才重返球場，但仍以21：12、21：8輕取地主選手高昉潔，是繼巴黎奧運摘下女單金牌後，首度奪下冠軍。
走過爭議事件 找回球后身手
安洗瑩在巴黎奧運摘下金牌後，爆發和韓國羽球協會的爭議事件，雖然在丹麥公開賽拿下亞軍，但賽期間卻傳出，在場邊和教練成池鉉「零互動」，引發外界各種揣測。本次參加中國大師賽，在8強賽以直落二擊敗地主好手張藝曼後，安洗瑩和教練擊掌慶祝，或許雙方已達成某方面的和解。
進入4強後，安洗瑩展現球后的王者之姿，以21：5、22：20擊敗日本女將宮崎友花。並且，在總決賽上交手高昉潔，連續2局都在比賽前段加壓，讓高昉潔無力回擊，最終以21：12、21：8取得完勝，成功奪下中國大師賽女單冠軍，同時也是成為奧運金牌後的首冠。
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安洗瑩在巴黎奧運摘下金牌後，爆發和韓國羽球協會的爭議事件，雖然在丹麥公開賽拿下亞軍，但賽期間卻傳出，在場邊和教練成池鉉「零互動」，引發外界各種揣測。本次參加中國大師賽，在8強賽以直落二擊敗地主好手張藝曼後，安洗瑩和教練擊掌慶祝，或許雙方已達成某方面的和解。
進入4強後，安洗瑩展現球后的王者之姿，以21：5、22：20擊敗日本女將宮崎友花。並且，在總決賽上交手高昉潔，連續2局都在比賽前段加壓，讓高昉潔無力回擊，最終以21：12、21：8取得完勝，成功奪下中國大師賽女單冠軍，同時也是成為奧運金牌後的首冠。