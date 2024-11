我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華民國棒球協會理事長辜仲諒,向中華隊允諾,只要世界12強賽預賽贏一場,即自掏腰包發放一千萬獎金,若勇奪冠軍則加碼三千萬,總共發出七千萬獎金。(圖/中華棒協提供)

中華隊今(24)日晚勇奪2024年世界12強棒球錦標賽(簡稱「世界棒球12強賽」)冠軍寶座,擊退棒球世界排名第一的日本,終結日本隊於國際賽事27連勝的紀錄,寫下歷史新篇章。中華棒協理事長、世界棒壘球總會執行副會長辜仲諒賽後進場準備頒獎時,與看台球迷互動熱絡,數次開心振臂歡呼,對中華隊奪得這歷史上巨大的一勝感到十分驕傲。辜仲諒理事長長年支持臺灣棒球運動發展、關心中華隊國際賽事表現,本次除了在賽前鼓勵選手全力以赴、為國爭光,賽後亦設宴慰勞中華隊全體選手、教練及後勤人員辛勞。賽前,辜仲諒理事長特別到中華隊休息區,先是向情蒐組致意,感謝他們的辛勞,「這次比賽情蒐的功勞功不可沒!」隨後又轉往球員休息區為選手加油、打氣,中華隊也圍在他身邊仔細聆聽,他勉勵說,「We have nothing to lose, only gain!」日本隊面對台灣有非贏不可的壓力,「你們就放輕鬆打、全力以赴。」最後,中華隊也不負眾望,成功奪下中華隊歷史首冠。在中華隊出發東京前,辜仲諒理事長為鼓勵選手為國爭光,已允諾發放新臺幣4000萬元,今晚中華隊成功拿下冠軍,則加碼新臺幣3000萬元獎金,總計共發出新臺幣7000萬元獎金,希望將錢花在刀口上,用於教練、球員和後勤團隊。