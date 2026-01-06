我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026臺東過癮瘋元宵今年不僅有炸邯鄲、廟會繞境等民俗活動，更將舉辦一場元宵演唱會。（圖／過癮瘋元宵臉書）

台東跨年才邀請到天后張惠妹、A-Lin、戴愛玲、玖壹壹等超強卡司，現場宛如演唱會，被封為「全台最強跨年」。近來官方再度拋出驚喜，台東年度宗教盛事「元宵神明遶境祈福」將在3/4舉辦元宵演唱會，卡司包括電音天后謝金燕、玖壹壹、李千娜、王陽明及蔡詩芸夫妻等，讓網友直呼：「台東又贏了」、「好羨慕」、「根本是跨年卡司」。2026臺東過癮瘋元宵今年不僅有炸邯鄲、廟會繞境等民俗活動，更將舉辦一場元宵演唱會，卡司曝光包括許久未在台灣演出的謝金燕、玖壹壹、李千娜、王陽明及蔡詩芸夫妻、DJ SODA、羅百吉&寶貝、向蕙玲、曾瑋中、潤少、LilHAO、Bu$Y等11組藝人，主持人則是趙正平以及琳妲。消息一出立刻引發網友熱議，表示：「真羨慕台東」、「我本來對元宵節無感，看到這陣容我要去」、「台東真的好瘋 好猛」、「台東太誇張了」。由於玖壹壹接連唱了跨年和元宵，也讓粉絲笑虧：「911現在是住台東嗎？」、「玖壹壹走台東像是走灶腳一樣」。不過，仍有許多人陷在跨年的回憶裡，表示「沒有A-Lin」、「可以邀A-Lin當主持人嗎」、「跨年陣容無法超越」。這場元宵演唱會將在3/4於台東南京路市民廣場登場，活動免費入場。時間：3/4（三）地點：台東南京路市民廣場主持人：趙正平、琳妲演出卡司：謝金燕、DJ SODA、玖壹壹、羅百吉 & 寶貝、李千娜、蔡詩芸、向蕙玲、曾瑋中、潤少、LilHAO、Bu$Y