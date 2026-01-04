我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin（如圖）除了天生有著一副好歌喉，演唱會talking環節也總讓台下笑聲不斷。（圖／众悅娛樂提供）

金曲歌后A-Lin在台東跨年舞台上逗趣表現圈粉無數，隨著影片被大量轉傳，不僅她過往逗趣的故事被網友翻出，稱A-Lin從以前就有搞笑體質。A-Lin的爸媽也和她一樣幽默，去年演唱會上，爸媽在安可橋段無預警現身，讓A-Lin錯愕問：「你們上來要幹嘛？不可能唱歌吧！」一家人演唱了張惠妹的〈一想到你呀〉，互動笑翻全場。A-Lin去年在台北小巨蛋舉辦「A-LINK WITH PASSENGERS–最終站」演唱會，演出最後一天她的爸媽也現身力挺，更無預警上台，讓A-Lin笑問：「你們上來要幹嘛？不可能唱歌吧！」黃爸爸、黃媽媽則表示自己也是被Cue的，直說：「「有人cue我們，我們也沒準備什麼啊。」三度站上小巨蛋的黃爸爸，仍有些緊張，幽默說：「我剛喝兩杯能量飲料，喝不夠。」與A-Lin合唱完張惠妹的〈一想到你呀〉後，他揮揮手大喊下台，場面相當爆笑。另外，看著坐在包廂的爸媽互動十分恩愛，A-Lin在台上忍不住開黃腔說：「不想破壞你們談戀愛，不會真的要有弟弟妹妹了吧？媽媽昨天說要回去『打針』。」一家人互動都非常有趣。A-Lin在台東跨年晚會上，除了演唱多首知名歌曲外，不時還身兼「助理主持人」，幫忙控場、與觀眾互動，而她在台上金句連發，讓網友們笑到不行，在社群上引發高度討論，獲封「2026流量女王」。A-Lin除了天生有著一副好歌喉，演唱會talking環節也總讓台下笑聲不斷，網友們表示：「之後想去看A-Lin演唱會」、「經過這次台東跨年，被A-Lin圈粉了」、「只要是A-Lin就給讚」、「何時才有演唱會。」