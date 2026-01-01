天后aMEI張惠妹昨（31）日晚間登上「東漂去旅行：〈東！帶我走〉」2026台東跨年晚會，攜手A-Lin、戴愛玲、范曉萱、持修等眾多歌手接力開唱，不僅創下直播平台最高同時在線28萬人的觀看紀錄，演出後更是好評不斷，獲封「全台最強跨年晚會」。其中，這次台東跨年晚會最讓人意外的是竟然整場沒有請主持人，A-Lin在台上超強控場、金句連發的臨場反應，也讓網友讚嘆是「全台MVP」。有網友發現這次台東跨年的總導演竟是aMEI本人，今（1）日稍早幕後團隊也回應《NOWNEWS今日新聞》，透露aMEI籌備約6、7個月，希望整體節目像是一個大party，所以才沒有邀請主持人。
張惠妹親自操刀 台東跨年幕後揭密
張惠妹這次不僅回到家鄉台東跨年，甚至還擔任跨年晚會總導演，整場演出毫無冷場，獲得網友一致好評。而張惠妹的團隊透露，aMEI大概在6、7個月前就有想法，忙完巡演後就開始著手籌劃。而這次晚會全程沒有主持人也引發網友熱議。對此，幕後人員表示：「沒有特別找主持人的原因，是整體節目的企劃及編排方式希望更像一個大party，所以把中間轉場的時間留給觀眾及DJ，大家都可以是跨年的主角之一。」
另外，本屆台東跨年晚會總預算高達3500萬，遠超去年的1500萬與前年的2500萬，不過光是卡司和舞台燈光、音響等硬體設備，基本上根本超過預算，據悉aMEI這次也自掏腰包，只希望大家跨年玩得開心，留下一個美好的回憶，只能說天后為了回饋家鄉真的相當用心。
台東跨年晚會顛覆大家以往的印象，不僅台上沒有主持人串場，也沒有政治人物囉唆、無廣告串場時間，獲得大家一致好評。擔任演出嘉賓的A-Lin，昨晚除了帶來多首歌曲，不時也擔任「助理主持人」角色，幫忙控場、與觀眾互動，在台上金句連連，讓網友們笑瘋。A-Lin在倒數前幫忙調整站位，脫口：「我們以中央山脈為準，雖然我們沒有彩排，但你們還是要站好。」另外，她還對著才剛請上台的縣長說，「妳只有幾秒哦」，得知實際時間還有2分鐘後，A-Lin接著叮嚀說：「兩分鐘，你要正常發揮喔。」
在跨年倒數30秒時，因民間有欠錢不能欠過年的說法，因此A-Lin幽默向觀眾喊：「趕快！還沒有還錢的趕快！」讓一旁的歌手戴愛玲，以及縣長全笑瘋，她甚至還把放煙火講成放鞭炮。除此之外還在台上自爆以前在台東約會的青澀回憶。
雖然沒有邀請主持人，但A-Lin和其他歌手們的互動自然又風趣，讓觀眾直呼：「真的好鬧、好喜歡！」、「台東跨年不能這麼瘋捏」、「A-Lin明年可以主持跨年嗎」、「知道為何不請主持人了，根本沒辦法插話」、「A-Lin是全台主持人MVP」、「開始前：蛤？哪有人跨年晚會沒主持人？ 開始後：跨年晚會哪需要主持人」、「A-Lin真的好好笑，超有梗」。
這次台東的跨年晚會卡司陣容，是由張惠妹親自號召10組來自鍾愛台東的歌王歌后，包括Saya、桑布伊、戴愛玲、A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等等，網友最後也發現總導演竟是aMEI本人，誇讚這根本是跨年晚會天花板。
我是廣告 請繼續往下閱讀
張惠妹這次不僅回到家鄉台東跨年，甚至還擔任跨年晚會總導演，整場演出毫無冷場，獲得網友一致好評。而張惠妹的團隊透露，aMEI大概在6、7個月前就有想法，忙完巡演後就開始著手籌劃。而這次晚會全程沒有主持人也引發網友熱議。對此，幕後人員表示：「沒有特別找主持人的原因，是整體節目的企劃及編排方式希望更像一個大party，所以把中間轉場的時間留給觀眾及DJ，大家都可以是跨年的主角之一。」
另外，本屆台東跨年晚會總預算高達3500萬，遠超去年的1500萬與前年的2500萬，不過光是卡司和舞台燈光、音響等硬體設備，基本上根本超過預算，據悉aMEI這次也自掏腰包，只希望大家跨年玩得開心，留下一個美好的回憶，只能說天后為了回饋家鄉真的相當用心。
雖然沒有邀請主持人，但A-Lin和其他歌手們的互動自然又風趣，讓觀眾直呼：「真的好鬧、好喜歡！」、「台東跨年不能這麼瘋捏」、「A-Lin明年可以主持跨年嗎」、「知道為何不請主持人了，根本沒辦法插話」、「A-Lin是全台主持人MVP」、「開始前：蛤？哪有人跨年晚會沒主持人？ 開始後：跨年晚會哪需要主持人」、「A-Lin真的好好笑，超有梗」。