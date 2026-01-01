我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張惠妹（如圖）今晚在台東跨年演唱會開唱，她的親妹SAYA也唱同場，直呼：「唱完能直接回家就是爽！」（圖／台東縣政府提供）

天后同台牽手倒數 線上觀看衝破30萬

清唱送新年禮物 〈三天三夜〉全場暴動

台灣2026跨年最震撼的一幕，毫無疑問發生在台東，由台東縣政府主辦的跨年晚會，邀請張惠妹、A-Lin 2位天后級歌手返鄉獻唱，再加上范曉萱與100%樂團助陣，讓原本被視為「地方型跨年」的台東，一夕之間升級成國際級演唱會規模。尤其輪到張惠妹開唱時，聲勢更是來到最高點，她不僅嗨唱到凌晨一點半，線上更是湧入超過30萬人朝聖，氣氛完全不輸六都，讓不少歌迷、粉絲及觀眾笑說：「那是因為台東沒有里長管啦！」跨年倒數前夕，張惠妹與A-Lin驚喜同台，牽手合唱〈連名帶姓〉，兩人情感濃烈的詮釋，讓現場瞬間陷入集體靜默又爆發式歡呼。不少歌迷直言：「根本是在看演唱會最終場！」不只現場熱度驚人，YouTube官方直播的即時觀看人數更一度突破30萬人，線上觀眾留言狂刷：「沒廣告、沒冗長主持、表演一首接一首，這才叫跨年。」隨著跨年煙火施放完畢，張惠妹並未照表定流程離場，而是直接開啟「妹神加碼模式」，一連串經典情歌接力上陣，台東濱海公園瞬間化身全台最大戶外KTV，數十萬人齊聲合唱，聲浪震撼夜空，表演一路延續至凌晨1點半。由於過去張惠妹在台北小巨蛋開唱時引發當地里長多次陳情、抗議，因此這次她放開唱，也讓不少網友笑稱：「台東跨年根本沒里長管，阿妹想唱多久就唱多久。」在等待音場重新調整時，張惠妹直接送上清唱〈白米酒〉作為新年第一份禮物，毫無修飾的嗓音讓全場屏息，緊接著燈光轉換，她高喊：「新年快樂，一起跳起來！」招牌神曲〈三天三夜〉音樂一下，全場瞬間暴動，歌迷跳到地面震動，聲量甚至一度蓋過舞台麥克風，現場畫面堪稱年度名場面。在字幕與歌迷不斷敲碗下，張惠妹再度安可登台，先以〈站在高崗上〉掀起第2波高潮，接著加碼演唱〈What’sUp〉，強勁節拍搭配穿透力嗓音，讓全場尖叫聲彷彿能翻越中央山脈。最後她以〈請你告訴我〉、〈沙灘戀情〉與〈特別的人〉收尾，溫柔為2026年揭開序幕，也讓這場台東跨年，被公認為「今年最強、最自由、最像演唱會的一場跨年夜」。