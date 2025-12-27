我是廣告 請繼續往下閱讀

▲玖壹壹（如圖）將參與台東跨年演唱會，和老搭檔葛西瓦合作，預計演唱全新編曲的組曲，老組合有新火花。（圖／台東縣政府提供）

天后張惠妹為了即將到來的2025台東跨年晚會，親自錄製了超驚喜的機上廣播。近日不少旅客搭機前往台東時，都能聽到阿妹化身空服員的甜美嗓音喊話：「歡迎抵達我的家鄉台東，我們跨年見！」除此之外，還有葛仲珊、李英宏、范曉萱、玖壹壹也共襄盛舉錄製，搭飛機或是火車，都可以聽到他們的廣播聲音，讓粉絲直呼：「Amazing！真的是年終最大禮。」隨著跨年倒數，社群上關於台東交通的討論度爆表。原來是在台東縣政府邀請下，阿妹不僅坐鎮跨年夜，還領銜錄製了交通廣播詞。旅客在飛機起降或台東火車站，都能聽到她親切說道：「各位親愛的貴賓，我是張惠妹阿妹，歡迎抵達我的家鄉台東。為了安全起見，請在安全帶指示燈熄滅前繫好安全帶，現在可以解除飛航模式。我們12月31號跨年見。」為感謝台東縣政府長期支持，阿妹登高一呼，號召10組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚家鄉，攜手 A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，帶領數萬民眾迎接 2026年第一道曙光。日前主辦單位再公開限定組合，由葛仲珊將與李英宏攜手帶來限定合作舞台。談到這次合體，她直誇李英宏是那種「很有想法、也很知道怎麼把現場氣氛帶起來的人」，光想到要一起站上跨年舞台就覺得超興奮。其實兩人早有交集，過去李英宏曾在幕後擔任她參與的MV導演，這回從合拍走到合唱首次合體，勢必成為跨年夜最炸的驚喜之一。睽違9年，葛仲珊推出全新專輯《soul.food 靈食》，她也預告將在台東跨年舞台首度帶來多首新作現場演出。今年她與李英宏都推出全新專輯，雙方又是首次同台演出，對彼此而言都是難得又新鮮的體驗，目前兩人已閉關投入排練，並為這次舞台準備了一段特別的串接，合作曲目被視為最高機密，預期將在跨年夜擦出高度驚喜的音樂火花。首次與葛仲珊同台演出，李英宏直言心情既新鮮又期待。他透露過去在顏社時期就常有交集，也一直覺得一起開唱應該會很好玩，這次東跨合體曲目也別具巧思，他表示是特別為台東、為跨年夜所挑選，「既然是跨年，除了熱鬧，也要大吉利。」希望能在迎向新年的時刻，把最好的能量帶給現場觀眾。談到與台東的緣分，李英宏分享自己前陣子才特地到台東創作，寫下一首與台東有關的新歌，預計將於2026年2月發表，「很期待到時候可以在台東一起唱這首歌」。他也直呼東海岸沿路的風景都非常迷人，並分享私房美食清單，「我們到台東被推薦了藍蜻蜓跟阿鋐炸雞，有一天深夜還吃到一間神祕鹹粥，因為看到很多人在排隊，就跟著吃了一碗，真的很推薦。」這次除了演出，他也希望能多留在台東，單純感受這座城市的頻率。另一組ft.組合「葛西瓦X玖壹壹」同樣話題十足。玖壹壹表示，其實與葛西瓦已在不少音樂節合作過多次，但這次能在阿妹主辦的跨年舞台同台，仍讓他們格外期待，此次合作將以組曲形式呈現，選唱〈嘎勒阿勒〉的限定版本重新改編，團員也賣關子表示，值得大家期待。談起台東，玖壹壹也特別有感，透露過去錄製實境真人秀時，曾有兩個禮拜住在台東金崙部落，認識了許多在地的好朋友，也期待這些朋友能到現場一起跨年。洋蔥更笑說：「台東有名的是池上米，所以希望可以吃很多池上便當。」不過這次因跨年演出行程緊湊，當晚演出結束後仍需搭飛機趕場，無法久留台東，好在已先相約未來一定要找時間回來，好好放個長假。