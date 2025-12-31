「妹神」張惠妹（aMEI）
今年回家坐鎮跨年夜，《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》主打多組跨世代、跨領域 ft. 組合，直接把跨年舞台升級為音樂實驗場。繼首波曝光的范曉萱× 持修、葛仲珊×李英宏、葛西瓦×玖壹壹神仙合體後，還有由Saya、 桑布伊、戴愛玲 合體演出的部落金曲，此外，《金曲34》最佳華語女歌手-A- Lin重磅演出，讓2026東跨直接升級為原住民歌手嘉年華，含金量爆表。Saya是張惠妹的胞妹，她表示：「唱完能直接回家就是爽！」
張惠妹姊妹回台東開唱 心情踏實
回到台東演出，Saya表示，回家心情很踏實，「每個舞台對歌手來說都是特別的，
但回台東表演除了是回家，還會一直聞到烤肉味。」 至於是否會有被部落長輩「全村檢視」的壓力？ 她笑說最怕的是演出後被招呼：「等下喝一杯喔哈哈！ 老人家酒量都很好。」
面對今年超豪華卡司，Saya也點名最想在後台合照的對象，「想跟阿妹合照啦！
最近很忙很久沒看到她了，還有范曉萱，這次有她真的很開心， 她也是我的偶像。」至於海風強勁的舞台， 她坦言風大真的會影響狀態，「會擔心嘴巴被吹乾、喉嚨被影響， 但也只能臨場應變。」不過若要用一句話形容在東跨唱歌的感覺， 她毫不修飾直球回應：「我台東長大的，就是個爽。」
為感謝台東縣政府長期支持，阿妹登高一呼，號召10組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚家鄉，攜手A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、
持修等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，陪數萬民眾迎接 2026年第一道曙光。
A-Lin回台東開唱 看到海就知道回家了
首度回到台東跨年夜開唱的A-Lin，談起這一刻的心情直言意義非凡，「
我是第一次在台東唱跨年。」唱遍各地跨年舞台， 她笑說在台東的感覺特別不一樣，「就是～ 唱完就可以回家了哈哈哈！」一句話道盡回家演出的幸福感。
對A-Lin而言，台東不只是家，更是一路以來的能量來源。她分享，
這片熟悉的海陪著她一路練唱成長，「台東對我而言是我的家、 我的能量來源，因為台東這一片海一直都是我練唱的地方， 所以我每次要出去外面看到海，就好像回到家一樣。」 也讓這次站上東跨舞台，多了一份安心與踏實。
此外，這次也特別為台東航線班機錄製口播，被問是否有「
一日空姐」的感覺，A-Lin 幽默回應：「我比較不像空姐，我比較像是航空公司老闆噎～」 展現回到家鄉的自在與幽默。
S
aya、桑布伊、戴愛玲三人合體 開唱直接變豐年祭
今年東跨另一大亮點「部落金曲」單元，三人彩排時就火花四射。S
aya笑說，只要有桑布伊在，什麼事都會變得很好玩，「 簡單的舞他就一直不知道在忙什麼，比舞者還累。」現場笑聲不斷。
首次三人合體的戴愛玲，則形容這次合作根本是「部落限定慶典」。
她分享：「第一次跟兩位好朋友一起合作，還是我們愛的部落金曲， 又唱又跳，默契感十足！」但也因為太熟， 常常一個眼神就忍不住笑場，「 桑布伊偶爾會有一些即興的舞蹈動作跟言詞，增添很多趣味感。」
戴愛玲也預告，這次三人合作不只是演出，
更像一場和觀眾一起參與的節日，「 相信我們能帶給大家很多歡樂跟驚喜， 期待跟現場有好玩有趣的互動！」 最後霸氣丟下一句為整個原住民歌手嘉年華定調：「豐年祭了啦！」
