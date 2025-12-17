我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新生代歌手持修（右）、歌壇老將范曉萱（左），和張惠妹一樣，都要到台東唱跨年演唱會，兩人昨（16）日已開始練唱。（圖／台東縣政府提供）

天后張惠妹今年榮耀返鄉，參與策劃《2026台東跨年晚會》，登高一呼號召跨世代歌手齊聚台東。今年晚會主打「跨領域 ft. 組合」，將舞台升級為大型音樂實驗場，其中首波曝光的「范曉萱Ｘ持修」夢幻聯動最受矚目。兩人昨（16）日搶先練團，確認將重新演繹經典神曲〈氧氣〉。一位是華語樂壇的風格指標，一位是新世代怪物級創作歌手，兩組人馬提前對上頻率，跨年夜還沒到，話題熱度已先升溫。在台東縣政府的大力支持下，張惠妹號召10組與台東有淵源、或是熱愛這片土地的歌王歌后級好友共襄盛舉。卡司包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&持修、李英宏、葛仲珊，都是廣受歡迎的歌手，眾星將在太平洋的海風與浪聲中接力領唱，帶領數萬名樂迷一起倒數，迎接2026年的第一道曙光。「范曉萱與持修」的合作被視為本屆最大驚喜。持修表示，這是雙方第一次合作，「之前沒見過，知道要合作時去查了一下，發現她好酷，好有趣。」談到對前輩的范曉萱印象，他難掩崇拜：「〈絕世名伶〉超酷，〈你〉、〈縫人〉或是〈如果我先死了怎麼辦〉我都很喜歡。」他觀察范曉萱的聲音與作品，「很溫柔又透露著瘋狂，完全是我夢想愛情的樣子。」昨日練團時，雙方選定經典情歌〈氧氣〉進行改編。由范曉萱親自彈琴，並在編曲上保留大量空間，讓持修能自由即興吟唱。持修分享，身為超級I人（內向者），原本見到前輩會感到惶恐，但范曉萱讓他完全卸下心防，「她一來就跟我聊天，彷彿有一種魔力，讓我覺得很自在。她真的是一個真誠、溫柔又有趣的人。」不同世代對〈氧氣〉的全新詮釋，預計將成為跨年夜最空靈的聽覺亮點。除了驚喜跨界，范曉萱也帶來重磅新作。就是她本月12日攜手100%樂團推出睽違16年的搖滾專輯《過客》，收錄8首向90年代致敬的新歌。專輯傳遞「每個人都是獨一無二靈魂」的概念，在音樂中彼此碰撞，恰好呼應了這次台東跨年晚會多元共融的精神。聊到對台東的印象，持修幽默自嘲自己幾乎只有去工作過，反倒要請大家推薦景點，存下口袋名單，下次到台東可以好好走走看看。對於這次演出，他難掩興奮：「超期待的，感覺就可以很嗨。」他也透露家人當天將專程到場支持，「雖然不會多留幾天，但當晚一定會是個很美好的夜晚，希望下次去台東不是工作，是真的去玩。」《2026台東跨年晚會東漂去旅行：東！帶我走》將於12月31日晚間18:00在台東市國際地標（海濱公園）盛大展開，一路唱到翌日凌晨1:00。