2026台東跨年晚會《東！帶我走》將於12月31日在台東市國際地標盛大登場，最大亮點莫過於「天后」張惠妹確定回到故鄉壓軸獻唱，陪伴歌迷迎接2026年到來。此次跨年活動集結多組金曲與人氣歌手，從下午一路嗨到午夜煙火後的倒數時刻。《NOWNEWS今日新聞》特別整理2026台東跨年演唱會的時間、完整節目表、卡司陣容、直播平台與交通資訊，一次看懂不踩雷。
🎆2025-2026《東！帶我走》台東跨年晚會
◾️時間：
日間演出｜2025／12／31（三）15：00－17：30
夜間演出｜2025／12／31（三）18：00－2026／1／1（四）01：00
◾️地點：台東市國際地標
◾️入場方式：免費參加，無需購票
◾️活動官方：台東跨年晚會 Facebook
🎤2026台東跨年節目表＆藝人卡司（依公布時序）
日間演出
15:00－16:30｜DJ 汝妮
16:30－16:50｜琟娜 VERNA
16:50－17:10｜Urban Wild
17:10－17:30｜BZARCO
夜間演出
18:00｜玖壹壹
18:30｜葛西瓦 Kasiwa
19:00｜李英宏 aka DJ Didilong
19:30｜Miss Ko 葛仲珊
20:00｜SAYA 張惠春
20:30｜戴愛玲 Princess Ai
21:00｜Sangpuy 桑布伊
21:30｜持修
22:00｜范曉萱 & 100%
23:00｜A-Lin
00:00｜跨年煙火秀
00:05｜張惠妹 A-mei／A-mit
🟡直播平台與轉播資訊
◾️網路直播時間：
2025／12／31（三）18：00－2026／1／1（四）01：00（不中斷、無廣告）
◾️網路直播平台：
LINE旅遊（18:00 起）
饒慶鈴 Facebook（15:00 起）
台東縣政府 YouTube（15:00 起）
◾️電視轉播：尚未公布
🛍️市集與周邊活動亮點
◾️跨年市集：
活動當天設有超過150攤飲品、美食與文創市集，從下午一路營業至跨年夜。
◾️《東！帶我走」全城打卡活動》：活動期間至指定地點拍照或錄影並上傳社群，有機會抽中跨年VIP觀賞區、機票與住宿券等好禮。
◾️入住送金幣／消費加倍券：台東縣政府同步推出旅宿金幣回饋與消費加倍券活動，跨年期間可用於市集、夜市與合作店家。
🚗2026台東跨年交通懶人包
👉 大眾運輸
◾️飛機：抵達台東航空站後，轉乘計程車或租車前往會場。
◾️火車：搭乘台鐵至台東站，轉乘公車或計程車。
◾️公車：搭乘101號公車至「海濱公園站」下車，步行即可抵達。
◾️計程車：台東火車站、機場與轉運站皆有排班車，可電話叫車。
👉 自行開車（參考2025年規劃）
◾️停車場：
四維路段臨時停車場
中正路×南海路口停車場
大同路底停車場
馬亨亨大道臨時停車區
◾️交通管制：依往年經驗，跨年當日上午起將於國際地標周邊實施車輛管制，下午4點後擴大交管範圍。2026年實際交管仍以官方公告為準，建議提早出門並多利用大眾運輸。
資料來源：台東跨年晚會臉書
