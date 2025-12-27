2026「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」，即將於本月31日晚間8點在花蓮市東大門廣場隆重登場，邀請共10組歌手及樂團重量級卡司，由情歌天王李聖傑壓軸獻唱、創作才女魏如昀、原住民歌手阿布絲、超人氣男團Ozone、VERA等歌手都將現身。除此之外，曾演唱動畫《七龍珠改》和《七龍珠超》片尾曲的日本混聲樂團Czecho No Republic，也將陪伴花蓮粉絲一起跨年。《NOWNEWS今日新聞》特別整理花蓮跨年活動詳細資訊，讓大家把當晚卡司、煙火、線上看、交通管制等資訊一次看！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲花蓮太平洋觀光節跨年演唱會邀請共10組藝人上台，李聖傑（右圖）將壓軸獻唱。（圖／花蓮觀光粉絲團FB）
▲花蓮太平洋觀光節跨年演唱會邀請共10組藝人上台，李聖傑（右圖）將壓軸獻唱。（圖／花蓮觀光粉絲團FB）
🎆2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會

◾️時間：2025／12／31（三）20：00～2026／1／1（四）00：30

◾️地點：花蓮市東大門廣場

◾️主持人：尚未公布

◾️藝人卡司（並非出場順序）：李聖傑、VERA、Ozone、魏如昀、阿布絲、柏霖PoLin、張語噥、偏執狂樂團、Akua*SKD、Czecho No Republic 

◾️煙火亮點：花蓮縣政府透露這次跨年煙火長達300秒，將帶來全台最大16吋的高空煙火秀，以多彩的「千輪煙火」搭配金色瀑布的特效，帶領觀眾一起迎接2026年。

▲日本混聲團體Czecho No Republic也將現身花蓮跨年演唱會，陪伴粉絲一起迎接2026年。（圖／花蓮觀光粉絲團FB）
▲日本混聲團體Czecho No Republic也將現身花蓮跨年演唱會，陪伴粉絲一起迎接2026年。（圖／花蓮觀光粉絲團FB）
🟡直播平台：

◾️電視轉播：尚未公布

◾️網路直播：花蓮縣長 徐榛蔚FB三立新聞網YouTubeVidol YouTube

🟡交通資訊：

👉停車管制－從2025／12／31下午7點開始至2026／1／1凌晨1點，花蓮市中山路、重慶路、軒轅路、福町路、花崗街、博愛街、光復街（廣東街至重慶路）將進行交通管制，車輛禁止通行。

👉客運－在花蓮火車站前站出來後，在左前方「花蓮轉運站」搭客運 1121、1122、1128、1129、1132、1133、1145、1136、1139、1140、301、市民小巴7號線到「中華路」下車，便可步行至活動會場。

👉公車－從2025／12／31下午7點開始至2026／1／1凌晨1點，花蓮市中山路、重慶路、軒轅路、福町路、花崗街、博愛街、光復街（廣東街至重慶路）將進行交通管制，車輛禁止通行，周邊公車站也取消停靠。

👉開車－自行開車前往的車輛可停至重慶路東大門停車場、五權街停車場、三民街停車場、福町路與福建街交叉口停車場、明禮路停車場、自由街停車格、太平洋公園停車場、花崗山停車場、北濱街路旁，再步行到會場欣賞跨年表演。

▲花蓮2026跨年晚會周邊交通管制、大眾運輸工具整理圖一次看。（圖／花蓮觀光粉絲團FB）
▲花蓮2026跨年晚會周邊交通管制、大眾運輸工具整理圖一次看。（圖／花蓮觀光粉絲團FB）

相關新聞

101跨年不只煙火！《玩具總動員》光雕秀連播5天　時間、看點整理

動員600警力！台中跨年、五月天高度警戒　防爆、霹靂小組全待命

台灣最早2026跨年煙火秀在這！兒童新樂園「600秒煙火」連放兩次

台中Hi8耶誕跨年開趴　演唱會、百萬大獎接力