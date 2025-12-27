2026年屏東跨年演唱會《High歌之夜─歌舞昇屏》將於12月31日晚間在屏東體育館前廣場熱鬧登場，集結14組歌手與團體輪番開唱，從情歌、嘻哈到原民與流行音樂一次到位。最大亮點之一，莫過於全民情歌天后丁噹領軍演出，加上婁峻碩、人氣男團 FEniX 等卡司，陪伴觀眾一路嗨到2026年。《NOWNEWS今日新聞》特別整理2026台東跨年演唱會的時間、完整節目表、卡司陣容、直播平台與交通資訊，一次看懂不踩雷。
🎆2025-2026《High歌之夜─歌舞昇屏》屏東跨年晚會
◾️時間：2025／12／31（三）19：00－2026／1／1（四）00：30
◾️地點：屏東體育館前廣場
◾️入場方式：免費入場，無需購票
🎤主持人與表演卡司（非出場順序）
◾️主持人：焦凡凡、無尊
◾️表演卡司：丁噹、婁峻碩、梁文音、鳳小岳 & 壓克力柿子、草屯囝仔、舞炯恩、陳忻玥、李杰明、吳思賢（小樂）、大成、Willy 簡嘉彣、朱海君、彭佳霓、FEniX
🎶表演亮點一次看
縣府文化處表示，今年卡司橫跨多元曲風，既有療癒系情歌、節奏強烈的嘻哈與電音，也納入原民、台語與客語音樂元素，打造具在地特色又兼具流行感的跨年舞台。情歌天后丁噹將帶來多首代表作，並挑戰結合唱跳的特別橋段；鳳小岳攜手樂團壓克力柿子登台，呈現搖滾能量；婁峻碩則將以饒舌作品炒熱現場氣氛。梁文音、草屯囝仔、舞炯恩等人也各自代表不同音樂風格，最終由男團 FEniX 以青春活力壓軸迎新年。
🛍️市集與貼心服務
◾️跨年市集：當日下午6點起，仁愛路周邊集結上百攤美食與文創市集，提供觀眾邊逛邊聽歌的跨年體驗。
◾️無障礙服務：活動當天提供免費復康巴士接送（每位身障朋友限1人陪同），需事前於指定期間向各區專線預約。
🚗交通資訊與管制提醒
👉 交通管制
◾️屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）將自12／30晚間8點起封路。
◾️公園仁愛路地下停車場出入口調整至長春街體育館側門。
👉 建議方式
◾️提早抵達會場，或改以步行、大眾運輸前往，避免跨年時段壅塞。縣府提醒，實際交通措施仍以文化處與官方粉專最新公告為準。
2026屏東里港跨年晚會「嗨玩阿里港」將於12月31日晚間在里港過江河堤公園熱鬧登場，集結台語、搖滾、流行與綜藝等多元演出卡司，陪伴鄉親一路嗨到新年。包括樂團 滅火器、歌手 郭書瑤、金曲歌王 許富凱 等人輪番上陣，並由台鋼雄鷹Wing Stars與樂翔家帶來動感舞台，打造南台灣熱鬧跨年夜。
🎆2025-2026《嗨玩阿里港》里港跨年晚會
◾️時間：2025／12／31（三）20：00 起
◾️地點：里港過江河堤公園
◾️入場方式：免費入場，無需購票
◾️官方資訊：里港好幸福－里港鄉公所 Facebook
🎤主持人與表演卡司（非出場順序）
◾️主持人：陳昭瑋、美姍、珈安
◾️表演卡司：滅火器、郭書瑤、許富凱、楊繡惠、莊振凱、林良歡、沈建豪、馮偉傑、鄭華耕、簡嘉彣、樂翔家、台鋼雄鷹 Wing Stars
🎶演出亮點整理
主辦單位表示，今年卡司橫跨樂團、流行歌手、台語金曲與綜藝型表演，適合全家大小一同參與，感受里港特有的跨年氛圍。本屆里港跨年主打「全民同樂」，不僅有滅火器帶來熱血搖滾舞台，也有許富凱、林良歡等台語實力派歌手獻唱經典歌曲，搭配郭書瑤、楊繡惠等人氣藝人，讓現場氣氛從開場一路延燒。台鋼雄鷹 Wing Stars 與樂翔家則以應援舞台與互動演出，替跨年夜增添青春活力。
🛍️現場活動與氣氛安排
◾️跨年舞台演出：自晚間8點起輪番登場，表演不中斷，陪觀眾倒數迎接2026年。
◾️在地熱鬧氛圍：結合河堤公園空間與地方活動特色，打造適合闔家參與的跨年場地。
🚗交通與前往建議
◾️自行前往：建議提早抵達里港過江河堤公園周邊，依現場人員引導停車。
◾️貼心提醒：跨年時段人潮眾多，建議配合現場交通指引，並多預留往返時間；實際交通與停車措施請依里港鄉公所最新公告為準。
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾️時間：2025／12／31（三）19：00－2026／1／1（四）00：30
◾️地點：屏東體育館前廣場
◾️入場方式：免費入場，無需購票
🎤主持人與表演卡司（非出場順序）
◾️主持人：焦凡凡、無尊
◾️表演卡司：丁噹、婁峻碩、梁文音、鳳小岳 & 壓克力柿子、草屯囝仔、舞炯恩、陳忻玥、李杰明、吳思賢（小樂）、大成、Willy 簡嘉彣、朱海君、彭佳霓、FEniX
🎶表演亮點一次看
縣府文化處表示，今年卡司橫跨多元曲風，既有療癒系情歌、節奏強烈的嘻哈與電音，也納入原民、台語與客語音樂元素，打造具在地特色又兼具流行感的跨年舞台。情歌天后丁噹將帶來多首代表作，並挑戰結合唱跳的特別橋段；鳳小岳攜手樂團壓克力柿子登台，呈現搖滾能量；婁峻碩則將以饒舌作品炒熱現場氣氛。梁文音、草屯囝仔、舞炯恩等人也各自代表不同音樂風格，最終由男團 FEniX 以青春活力壓軸迎新年。
🛍️市集與貼心服務
◾️跨年市集：當日下午6點起，仁愛路周邊集結上百攤美食與文創市集，提供觀眾邊逛邊聽歌的跨年體驗。
◾️無障礙服務：活動當天提供免費復康巴士接送（每位身障朋友限1人陪同），需事前於指定期間向各區專線預約。
🚗交通資訊與管制提醒
👉 交通管制
◾️屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）將自12／30晚間8點起封路。
◾️公園仁愛路地下停車場出入口調整至長春街體育館側門。
👉 建議方式
◾️提早抵達會場，或改以步行、大眾運輸前往，避免跨年時段壅塞。縣府提醒，實際交通措施仍以文化處與官方粉專最新公告為準。
2026屏東里港跨年晚會「嗨玩阿里港」將於12月31日晚間在里港過江河堤公園熱鬧登場，集結台語、搖滾、流行與綜藝等多元演出卡司，陪伴鄉親一路嗨到新年。包括樂團 滅火器、歌手 郭書瑤、金曲歌王 許富凱 等人輪番上陣，並由台鋼雄鷹Wing Stars與樂翔家帶來動感舞台，打造南台灣熱鬧跨年夜。
◾️時間：2025／12／31（三）20：00 起
◾️地點：里港過江河堤公園
◾️入場方式：免費入場，無需購票
◾️官方資訊：里港好幸福－里港鄉公所 Facebook
🎤主持人與表演卡司（非出場順序）
◾️主持人：陳昭瑋、美姍、珈安
◾️表演卡司：滅火器、郭書瑤、許富凱、楊繡惠、莊振凱、林良歡、沈建豪、馮偉傑、鄭華耕、簡嘉彣、樂翔家、台鋼雄鷹 Wing Stars
🎶演出亮點整理
主辦單位表示，今年卡司橫跨樂團、流行歌手、台語金曲與綜藝型表演，適合全家大小一同參與，感受里港特有的跨年氛圍。本屆里港跨年主打「全民同樂」，不僅有滅火器帶來熱血搖滾舞台，也有許富凱、林良歡等台語實力派歌手獻唱經典歌曲，搭配郭書瑤、楊繡惠等人氣藝人，讓現場氣氛從開場一路延燒。台鋼雄鷹 Wing Stars 與樂翔家則以應援舞台與互動演出，替跨年夜增添青春活力。
🛍️現場活動與氣氛安排
◾️跨年舞台演出：自晚間8點起輪番登場，表演不中斷，陪觀眾倒數迎接2026年。
◾️在地熱鬧氛圍：結合河堤公園空間與地方活動特色，打造適合闔家參與的跨年場地。
🚗交通與前往建議
◾️自行前往：建議提早抵達里港過江河堤公園周邊，依現場人員引導停車。
◾️貼心提醒：跨年時段人潮眾多，建議配合現場交通指引，並多預留往返時間；實際交通與停車措施請依里港鄉公所最新公告為準。