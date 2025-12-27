2026台北跨年／李多慧辣拚安心亞！卡司、線上看、交通管制全整理

2026台北跨年「台北最HIGH新年城」將於本月31日登場，集結KARA、李多慧、安心亞、Dragon Beauties小龍女、韋禮安、美秀集團、李千娜等重量級卡司，《NOWNEWS今日新聞》以下為您整理出台北跨年晚會活動資訊、卡司陣容、線上看平台及交通方式一次看，讓讀者無痛迎接台北跨年夜！
🎆2026跨年晚會活動資訊
時間－2025/12/31 19：00－2026/1/1 01：00
地點－台北市政府前市民廣場（臺北市信義區市府路1號）
主持人－吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓
官網－https://2026newyear.taipei/
🎆2026跨年晚會卡司陣容
KARA、蔡健雅、韋禮安、周湯豪、玖壹壹、美秀集團、李千娜、安心亞、Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN、U:NUS、Dragon Beauties 小龍女
🎆2026跨年晚會轉播資訊
電視直播——中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD
網路直播——台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、中視新聞YouTube、中視新聞Facebook、中視新聞網YouTube
行動影音——LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信Hami Video、四季線上4gTV、LiTV、ofiii歐飛免費線上看、歡樂看FainTV
海外平台——中天北美台、中旺電視、中天亞洲台
🎆2026跨年晚會交通方式
👉捷運－市政府站2號出口，步行約7分鐘，其他鄰近捷運站：台北101／世貿站4號出口，步行約9分鐘。42小時不收班，貓纜行駛時間至1月1日2時，行駛貓空地區公車小10末班車延長至1月1日1時發車、棕15末班車延長至1月1日1時30分發車。
👉公車－可搭乘612、669、藍10抵達市政府（松壽）站
👉開車－府前廣場地下停車場，離會場步行約7分鐘
👉散場接駁公車－1月1日0時至1時30分
【往捷運忠孝新生站】：於仁愛路與延吉街口搭乘。
【往捷運公館站】：於基隆路與信義路四段450巷搭乘。
【往木柵、景美地區】：於松德路與信義路口搭乘。
🔺資料來源－
台北市政府、台北最High新年城官網
