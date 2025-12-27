2026桃園跨年晚會「ON AIR」來了！本月31日晚間7時在樂天桃園棒球場熱鬧舉行，力邀Apink、宇宙人、徐若瑄、温嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊、HUR+、icyball冰球樂團等大咖輪番演出，《NOWNEWS今日新聞》整理出桃園跨年活動詳細資訊，懶人包一次看讓你／妳免煩惱輕鬆跨年去！

🎆桃園跨年晚會活動資訊

時間－2025/12/31 19：00－2026/1/1 00：30
地點－樂天桃園棒球場（桃園市中壢區領航北路一段1號）
主持人－唐綺陽、KID 林柏昇、Dora謝雨芝
官網－樂遊桃園臉書

🎆桃園跨年晚會卡司陣容

Apink、宇宙人、徐若瑄、温嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊、HUR+、icyball冰球樂團。

▲2026桃園ON AIR跨年晚會跨年卡司。（圖／樂遊桃園臉書）
▲2026桃園ON AIR跨年晚會跨年卡司。（圖／樂遊桃園臉書）
🎆桃園跨年晚會轉播平台

網路直播－TVBS NEWS 新聞網、TVBS NEWS YouTube、TVBS新聞網FB樂遊桃園官方FB
電視轉播－TVBS歡樂台(CH42)、公視無線台(CH5)、公共電視台MOD (CH13)
行動影音－四季線上4gTV、 Catchplay+、中華電信Hami Video、Litv

🎆桃園跨年晚會交通方式

👉機場捷運－A18高鐵桃園站，於2號出口出站，12／31 06：00－1／1 23：00開放時段，41小時不收班

👉公車－302、206D（桃園－高鐵桃園站）、170、171（中壢－高鐵桃園站）、5087、208
 

▲樂遊桃園臉書
▲桃園跨年晚會免費接駁車。（圖／樂遊桃園臉書）
👉免費接駁車－

【桃園線】
・去程➡️12／31（二）發車時間18：00－22：00；路線：桃園火車站後站－高鐵桃園站
・回程➡️12／31（二）－1／1（三）發車時間23：00－02：00；路線：高鐵桃園站（5號出口）－桃園火車站後站

【中壢線】
・去程➡️12／31（二）發車時間18：00－22：00；路線：中壢火車站桃園客運公車總站－機捷A22老街溪站（1號出口）
・回程➡️12／31（二）－1／1（三）發車時間23：00－02：00；路線：機捷A22老街溪站（1號出口）－中壢火車站桃園客運公車總站

【大溪線】1／1（三）01：00發車；路線：高鐵桃園站－桃園火車站－5096公車路線沿途停靠（八德、大溪）

【龍潭線】1／1（三）01：00發車；路線：高鐵桃園站－桃園火車站－5053公車路線沿途停靠（八德、龍潭）

▲樂遊桃園臉書
▲桃園跨年晚會周邊路線圖。（圖／樂遊桃園臉書）
