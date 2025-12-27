2026桃園跨年晚會「ON AIR」來了！本月31日晚間7時在樂天桃園棒球場熱鬧舉行，力邀Apink、宇宙人、徐若瑄、温嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊、HUR+、icyball冰球樂團等大咖輪番演出，《NOWNEWS今日新聞》整理出桃園跨年活動詳細資訊，懶人包一次看讓你／妳免煩惱輕鬆跨年去！
🎆桃園跨年晚會活動資訊
時間－2025/12/31 19：00－2026/1/1 00：30
地點－樂天桃園棒球場（桃園市中壢區領航北路一段1號）
主持人－唐綺陽、KID 林柏昇、Dora謝雨芝
官網－樂遊桃園臉書
🎆桃園跨年晚會卡司陣容
Apink、宇宙人、徐若瑄、温嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊、HUR+、icyball冰球樂團。
🎆桃園跨年晚會轉播平台
網路直播－TVBS NEWS 新聞網、TVBS NEWS YouTube、TVBS新聞網FB、樂遊桃園官方FB
電視轉播－TVBS歡樂台(CH42)、公視無線台(CH5)、公共電視台MOD (CH13)
行動影音－四季線上4gTV、 Catchplay+、中華電信Hami Video、Litv
🎆桃園跨年晚會交通方式
👉機場捷運－A18高鐵桃園站，於2號出口出站，12／31 06：00－1／1 23：00開放時段，41小時不收班
👉公車－302、206D（桃園－高鐵桃園站）、170、171（中壢－高鐵桃園站）、5087、208
👉免費接駁車－
【桃園線】
・去程➡️12／31（二）發車時間18：00－22：00；路線：桃園火車站後站－高鐵桃園站
・回程➡️12／31（二）－1／1（三）發車時間23：00－02：00；路線：高鐵桃園站（5號出口）－桃園火車站後站
【中壢線】
・去程➡️12／31（二）發車時間18：00－22：00；路線：中壢火車站桃園客運公車總站－機捷A22老街溪站（1號出口）
・回程➡️12／31（二）－1／1（三）發車時間23：00－02：00；路線：機捷A22老街溪站（1號出口）－中壢火車站桃園客運公車總站
【大溪線】1／1（三）01：00發車；路線：高鐵桃園站－桃園火車站－5096公車路線沿途停靠（八德、大溪）
【龍潭線】1／1（三）01：00發車；路線：高鐵桃園站－桃園火車站－5053公車路線沿途停靠（八德、龍潭）
2026台北跨年／李多慧辣拚安心亞！卡司、線上看、交通管制全整理
2026花蓮跨年／李聖傑壓軸獻唱！卡司、線上看、交通管制懶人包
2026高雄跨年／韓女神權恩妃、告五人開唱 交通、線上看資訊在這
2026台東跨年／張惠妹回故鄉開唱！演出資訊線上看懶人包一次看
2026屏東跨年／情歌天后丁噹領軍！演出資訊線上看懶人包一次看
2026全台跨年／演唱會卡司、煙火秀亮點總整理 免費直播線上看
2026新北跨年／華莎、樋口愛日韓大咖飆唱 完整卡司、直播線上看
