2025年來到尾聲，台灣樂壇也將迎來最瘋狂的演唱會大戰！12月的台灣華語樂壇堪稱「神仙打架」等級，從月初的歌后女伶廝殺，到月底的天王、天后、天團跨年拼場，全台從北到南都有巨星開唱。最受矚目的，莫過於蔡依林首登台北大巨蛋連唱3天，張惠妹重返台東老家開唱，演唱會之王五月天鎮守台中洲際棒球場，一連舉辦6場，從2025年唱到2026年，陪五迷守歲。陳昇也維持舉辦跨年演唱會的習慣，今年在TICC台北國際會議中心陪粉絲倒數。
月初大混戰！歌后、男神接力登場
12月的第一個週末就非常熱鬧，李千娜與洪佩瑜兩位風格獨具的歌唱女伶，將分別在TICC與北流中心隔空對決。王若琳將首登全新場地Billboard Live TAIPEI，帶來微醺爵士夜。到了中旬，亞洲舞王羅志祥將再度攻小巨蛋，粉絲都很想念他的唱跳實力。與此同時，北流中心也主辦《唱我們的歌》集結各路好手的演唱會，卡斯有金智娟、戴愛玲、Bii畢書盡，不同世代唱將可一次聽，將在北流掀起一股回憶殺。
聖誕檔期到來！宇宙人攻蛋、Ozone派對吸睛
聖誕節前夕，金曲樂團宇宙人將在12月20日攻上台北小巨蛋，帶領宙友們一起漫步太空，人氣男團 Ozone則選在Legacy TERA舉辦溫馨的耶誕派對。喜歡聽團的朋友，北流耶誕小鎮也找來馬念先、鄭宜農，多達10組卡司輪番上陣開唱。
跨年重頭戲！Jolin大巨蛋初體驗、阿妹回歸台東
月底的重頭戲絕對是跨年演唱會，蔡依林首登大巨蛋一連唱3場，有搶到票的朋友可一睹天后風采；張惠妹則履行先前提及想回家唱歌的承諾，返鄉回到台東濱海公園開唱，陪伴鄉親與歌迷迎接2026。資深唱將陳昇一如往常地舉辦跨年演唱會，今年選定的場地在TICC，邀請粉絲一起和他慵懶地跨年。
五月天選擇台中作為基地，在洲際棒球場舉辦6場演唱會，從2025年底一路唱到2026年。情歌王子李聖傑與台語歌后黃妃分別在小巨蛋與TICC開唱。高雄還有金屬樂團血肉果汁機坐鎮高流，展現最硬派的跨年夜。
搖滾神團共和世代再度來台！蜜桃貓朵佳辣翻高雄
值得一提的是，在西洋流行音樂方面，美國搖滾天團共和世代將再度來台，於12月19日在高雄巨蛋開唱，共和世代主唱Ryan Tedder現場演唱功力十足，加上樂團的渲染力有口皆碑，與粉絲一期一會。
此外，葛萊美獎得主、樂壇新天后Doja Cat（蜜桃貓朵佳）將在本月首度來台，於21日在高雄巨蛋舉辦「Ma Vie 世界巡迴」演唱會，帶來一場結合嘻哈、流行與前衛視覺的火辣音樂饗宴。
🎙️12月全台演唱會資訊一覽
李千娜《入戲》演唱會
TICC台北國際會議中心
2025/12/6（六）19：30
洪佩瑜《開》演唱會
台北流行音樂中心
2025/12/6（六）19：30
王若琳演唱會
Billboard Live TAIPEI
2025/12/6（六）17：30、20：30
2025《唱 我們的歌》金曲再現
金智娟（娃娃）、戴愛玲、Bii畢書盡、黃偉晉、柏霖PoLin、U:NUS
台北流行音樂中心
2025/12/12（五）19:30
北流耶誕小鎮
台北流行音樂中心 SUB
馬念先、鄭宜農、SherryZ 鄭雙雙領銜10組卡司 SUB 舞台開唱
2025/12/20（六）、12/21（日）
Ozone2025〈浪漫主意〉耶誕派對 Winter Wonderzone
Legacy TERA
2025/12/21（日）16:30
羅志祥演唱會
台北小巨蛋
2025/12/13（六）19:30
2025/12/14（日）18:00
逗陣的全方位樂團（蕭煌奇等人）
台北Legacy TERA
2025/12/17（三）19:30
共和時代2025演唱會
高雄巨蛋
2025/12/19 (五) 18:00
Doja Cat – Ma Vie World Tour
高雄巨蛋
2025/12/21 (日) 19:30
宇宙人演唱會
台北小巨蛋
2025/12/20（六）19:30
李聖傑演唱會
台北小巨蛋
2025/12/26（五）19:30
2025/12/27（六）19:30
黃妃演唱會
TICC台北國際會議中心
2025/12/26（五）19:00
2025/12/27（六）19:00
五月天台中跨年演唱會
台中洲際棒球場
2025/12/27（六）18:30
2025/12/28（日）18:30
2025/12/31（三）21:15
2026/01/01（四）18:30
2026/01/03（六）18:30
2026/01/04（日）18:30
蕭閎仁演唱會
新莊Zepp New Taipei
2025/12/27（六）14:00、19:00
12/27
血肉果汁機演唱會
高雄流行音樂中心
2025/12/27（六）19:00
12/30、31、2026/1/1
蔡依林演唱會
台北大巨蛋
2025/12/30 (二) 19:30
2025/12/31 (三) 19:30
2026/01/01 (四) 19:30
12/31
陳昇跨年演唱會
TICC台北國際會議中心
2025/12/31 (三) 20:30
12/31
台東跨年演唱會（張惠妹）
台東市海濱公園國際地標
2025/12/31 (三) 18:00
我是廣告 請繼續往下閱讀
12月的第一個週末就非常熱鬧，李千娜與洪佩瑜兩位風格獨具的歌唱女伶，將分別在TICC與北流中心隔空對決。王若琳將首登全新場地Billboard Live TAIPEI，帶來微醺爵士夜。到了中旬，亞洲舞王羅志祥將再度攻小巨蛋，粉絲都很想念他的唱跳實力。與此同時，北流中心也主辦《唱我們的歌》集結各路好手的演唱會，卡斯有金智娟、戴愛玲、Bii畢書盡，不同世代唱將可一次聽，將在北流掀起一股回憶殺。
聖誕檔期到來！宇宙人攻蛋、Ozone派對吸睛
聖誕節前夕，金曲樂團宇宙人將在12月20日攻上台北小巨蛋，帶領宙友們一起漫步太空，人氣男團 Ozone則選在Legacy TERA舉辦溫馨的耶誕派對。喜歡聽團的朋友，北流耶誕小鎮也找來馬念先、鄭宜農，多達10組卡司輪番上陣開唱。
跨年重頭戲！Jolin大巨蛋初體驗、阿妹回歸台東
月底的重頭戲絕對是跨年演唱會，蔡依林首登大巨蛋一連唱3場，有搶到票的朋友可一睹天后風采；張惠妹則履行先前提及想回家唱歌的承諾，返鄉回到台東濱海公園開唱，陪伴鄉親與歌迷迎接2026。資深唱將陳昇一如往常地舉辦跨年演唱會，今年選定的場地在TICC，邀請粉絲一起和他慵懶地跨年。
五月天選擇台中作為基地，在洲際棒球場舉辦6場演唱會，從2025年底一路唱到2026年。情歌王子李聖傑與台語歌后黃妃分別在小巨蛋與TICC開唱。高雄還有金屬樂團血肉果汁機坐鎮高流，展現最硬派的跨年夜。
值得一提的是，在西洋流行音樂方面，美國搖滾天團共和世代將再度來台，於12月19日在高雄巨蛋開唱，共和世代主唱Ryan Tedder現場演唱功力十足，加上樂團的渲染力有口皆碑，與粉絲一期一會。
此外，葛萊美獎得主、樂壇新天后Doja Cat（蜜桃貓朵佳）將在本月首度來台，於21日在高雄巨蛋舉辦「Ma Vie 世界巡迴」演唱會，帶來一場結合嘻哈、流行與前衛視覺的火辣音樂饗宴。
🎙️12月全台演唱會資訊一覽
李千娜《入戲》演唱會
TICC台北國際會議中心
2025/12/6（六）19：30
洪佩瑜《開》演唱會
台北流行音樂中心
2025/12/6（六）19：30
王若琳演唱會
Billboard Live TAIPEI
2025/12/6（六）17：30、20：30
2025《唱 我們的歌》金曲再現
金智娟（娃娃）、戴愛玲、Bii畢書盡、黃偉晉、柏霖PoLin、U:NUS
台北流行音樂中心
2025/12/12（五）19:30
北流耶誕小鎮
台北流行音樂中心 SUB
馬念先、鄭宜農、SherryZ 鄭雙雙領銜10組卡司 SUB 舞台開唱
2025/12/20（六）、12/21（日）
Ozone2025〈浪漫主意〉耶誕派對 Winter Wonderzone
Legacy TERA
2025/12/21（日）16:30
羅志祥演唱會
台北小巨蛋
2025/12/13（六）19:30
2025/12/14（日）18:00
逗陣的全方位樂團（蕭煌奇等人）
台北Legacy TERA
2025/12/17（三）19:30
共和時代2025演唱會
高雄巨蛋
2025/12/19 (五) 18:00
Doja Cat – Ma Vie World Tour
高雄巨蛋
2025/12/21 (日) 19:30
宇宙人演唱會
台北小巨蛋
2025/12/20（六）19:30
李聖傑演唱會
台北小巨蛋
2025/12/26（五）19:30
2025/12/27（六）19:30
黃妃演唱會
TICC台北國際會議中心
2025/12/26（五）19:00
2025/12/27（六）19:00
五月天台中跨年演唱會
台中洲際棒球場
2025/12/27（六）18:30
2025/12/28（日）18:30
2025/12/31（三）21:15
2026/01/01（四）18:30
2026/01/03（六）18:30
2026/01/04（日）18:30
蕭閎仁演唱會
新莊Zepp New Taipei
2025/12/27（六）14:00、19:00
12/27
血肉果汁機演唱會
高雄流行音樂中心
2025/12/27（六）19:00
12/30、31、2026/1/1
蔡依林演唱會
台北大巨蛋
2025/12/30 (二) 19:30
2025/12/31 (三) 19:30
2026/01/01 (四) 19:30
12/31
陳昇跨年演唱會
TICC台北國際會議中心
2025/12/31 (三) 20:30
12/31
台東跨年演唱會（張惠妹）
台東市海濱公園國際地標
2025/12/31 (三) 18:00