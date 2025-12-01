我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025年12月的首場演唱會，就從李千娜（如圖）在TICC台北國際會議中心的演唱會開始。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲五月天宣布跨年演唱會回歸台中，5525「回到那一天」25週年巡演將於12月27日至1月4日舉行6場壓軸場。（圖／翻攝自相信音樂臉書）

2025年來到尾聲，台灣樂壇也將迎來最瘋狂的演唱會大戰！12月的台灣華語樂壇堪稱「神仙打架」等級，從月初的歌后女伶廝殺，到月底的天王、天后、天團跨年拼場，全台從北到南都有巨星開唱。最受矚目的，莫過於蔡依林首登台北大巨蛋連唱3天，張惠妹重返台東老家開唱，演唱會之王五月天鎮守台中洲際棒球場，一連舉辦6場，從2025年唱到2026年，陪五迷守歲。陳昇也維持舉辦跨年演唱會的習慣，今年在TICC台北國際會議中心陪粉絲倒數。12月的第一個週末就非常熱鬧，李千娜與洪佩瑜兩位風格獨具的歌唱女伶，將分別在TICC與北流中心隔空對決。王若琳將首登全新場地Billboard Live TAIPEI，帶來微醺爵士夜。到了中旬，亞洲舞王羅志祥將再度攻小巨蛋，粉絲都很想念他的唱跳實力。與此同時，北流中心也主辦《唱我們的歌》集結各路好手的演唱會，卡斯有金智娟、戴愛玲、Bii畢書盡，不同世代唱將可一次聽，將在北流掀起一股回憶殺。聖誕節前夕，金曲樂團宇宙人將在12月20日攻上台北小巨蛋，帶領宙友們一起漫步太空，人氣男團 Ozone則選在Legacy TERA舉辦溫馨的耶誕派對。喜歡聽團的朋友，北流耶誕小鎮也找來馬念先、鄭宜農，多達10組卡司輪番上陣開唱。月底的重頭戲絕對是跨年演唱會，蔡依林首登大巨蛋一連唱3場，有搶到票的朋友可一睹天后風采；張惠妹則履行先前提及想回家唱歌的承諾，返鄉回到台東濱海公園開唱，陪伴鄉親與歌迷迎接2026。資深唱將陳昇一如往常地舉辦跨年演唱會，今年選定的場地在TICC，邀請粉絲一起和他慵懶地跨年。五月天選擇台中作為基地，在洲際棒球場舉辦6場演唱會，從2025年底一路唱到2026年。情歌王子李聖傑與台語歌后黃妃分別在小巨蛋與TICC開唱。高雄還有金屬樂團血肉果汁機坐鎮高流，展現最硬派的跨年夜。值得一提的是，在西洋流行音樂方面，美國搖滾天團共和世代將再度來台，於12月19日在高雄巨蛋開唱，共和世代主唱Ryan Tedder現場演唱功力十足，加上樂團的渲染力有口皆碑，與粉絲一期一會。此外，葛萊美獎得主、樂壇新天后Doja Cat（蜜桃貓朵佳）將在本月首度來台，於21日在高雄巨蛋舉辦「Ma Vie 世界巡迴」演唱會，帶來一場結合嘻哈、流行與前衛視覺的火辣音樂饗宴。