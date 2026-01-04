我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin近來因跨年話題再度走紅。（圖／台東縣政府X野聲音娛樂提供）

A-Lin去年在台東跨年晚會上的主持功力獲得好評，讓許多觀眾看到她的真性情，其實她出道以來，一直保持這樣的個性，4年前她開演唱會，還對記者說，看到一名粉絲在很前排玩手機，事後在Instagram上tag她，讓她差點開罵，不過下一秒她卻說，「他拍我不是很漂亮！」惹眾人大笑。A-Lin 4年前開演唱會時，分享了在演唱會上，看到一名粉絲坐在很前面的位置，結果還一直玩手機，讓她很走心，「我太氣了！動作太明顯，會被影響」，雖然她也有發現，在唱到某幾首歌時，那位歌迷有抬頭跟著唱，但過不了多久又開始滑手機、自拍。A-Lin說，「有看到他在IG tag我，我原本很想要罵他！」記者驚呼竟然認得出來，又問說不定歌迷是在幫她修圖，結果A-Lin講到關鍵，「但他拍得我沒有很漂亮！」把眾人逗樂。A-Lin也說，其他的歌迷都很嗨，自己不應該被影響，想說就這樣算了，結果一下台還是忍不住怒吃。不只是這次，有次A-Lin被粉絲說是諧星，她也開玩笑說，「什麼諧星！我是性感星。」還要大家不准把搞笑的影片上傳出去，對待歌迷一向真性情，就算被她罵大家也都樂在其中，只覺得女神反差萌實在太可愛。