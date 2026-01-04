金曲歌后A-Lin在台東跨年晚會上，除了演唱多首知名歌曲外，不時還身兼「助理主持人」，幫忙控場、與觀眾互動，而她在台上金句連發，也讓網友們笑到不行，在社群上引發高度討論，獲封「2026流量女王」。不過，又美又會唱的她，剛出道時也曾經歷低潮，因嚴格的體重控管政策，讓她壓力過大甚至失去自信，而如今的她早已能樂觀看待這一切，雖然辛苦卻都是一種經歷。
A-Lin出道20年，唱紅〈失戀無罪〉、〈幸福了 然後呢〉、〈有一種悲傷〉等代表作，其中〈有一種悲傷〉更在YouTube上突破一億觀看次，演藝事業看似非常順利。然而，過去A-Lin也曾遇到低潮，她剛出道時，由於公司對體重控管嚴格，每次進公司就必須量體重，讓她一度失去自信，甚至開始自我封閉。
A-Lin曾為體重所苦 陷低潮認：失去自信
她這些年靠著飲食和瘦身維持體態，但只要稍稍不留意，就會立刻復胖。2023年A-Lin獲得金曲歌后寶座，她在得獎感言中提到：「不管怎麼樣，高矮胖瘦我就是我。」一句話鼓勵了許多人。
A-Lin台東跨年金句連發 獲封「2026流量女王」
A-Lin這次在台東跨年中金句連發，在倒數跨年階段，因現場無活動主持，A-Lin開始與其他歌手們聊天，直到剩下約2分鐘，她才想起要請縣長饒慶鈴上台，並默默提醒對方說：「妳好像只有幾秒哦，要正常發揮喔。」另外她在台上即興演唱，「那魯one、那魯two、那魯three……那魯Seven Eleven」更是掀起熱潮，讓網友笑虧是今年最洗腦神曲。
影片曝光後，網友們紛紛讚嘆A-Lin的臨場反應，直呼：「真的好鬧、好喜歡！」、「台東跨年不能這麼瘋捏」、「A-Lin明年可以主持跨年嗎」、「知道為何不請主持人了，根本沒辦法插話」、「A-Lin是全台主持人MVP」、「開始前：蛤？哪有人跨年晚會沒主持人？ 開始後：跨年晚會哪需要主持人」、「A-Lin真的好好笑，超有梗」。
