「天生歌姬」A-Lin（黃麗玲）今年在台東跨年晚會擔任演唱嘉賓，一連串金曲炸翻現場，不僅讓家鄉鄉親嗨翻，更成為社群討論焦點。隨著A-Lin再度登上熱搜，不少歌迷與球迷也好奇，長期在背後支持她的老公、前中職盜壘王「甘蔗」黃甘霖，目前的動向為何？目前，黃甘霖任職於中華職棒台鋼雄鷹，繼續以外野兼跑壘教練身分協助球員。A-Lin 在跨年舞台發光發熱的同時，黃甘霖正在職棒球隊備戰新球季。根據台鋼雄鷹球團最新公布的2026年教練團佈局，黃甘霖依然在陣中，新球季將維持「外野守備兼跑壘教練」職務。自從卸下統一獅總教練兵符後，黃甘霖行事作風轉趨低調，專注於選手養成。身為台鋼創隊元老之一，他將繼續作為總教練洪一中的得力助手，負責將他生涯引以為傲的「盜壘王」絕學，傳授給陣中的年輕飛毛腿們，強化外野防區的判斷力與壘間破壞力。為了迎接新賽季的挑戰，台鋼雄鷹在教練團陣容上也下了重本。除了黃甘霖之外，球團更宣布延攬多位重量級新血。最受矚目的莫過於邀請到前日職東北樂天金鷲監督、曾任西武獅首席教練的平石洋介擔任春訓客座教練，期望引進細膩的日式棒球思維，強化球隊的守備與跑壘細節。在本土教練方面，台鋼也找來了經驗豐富的前職棒好手助陣。現年50歲的前中信鯨球員、曾執掌新北市成棒隊兵符長達10年的 周正雄，正式接任內野教練；此外，投手教練曾翊誠與外野教練高孝儀也同步入隊，展現台鋼在新球季衝擊季後賽的強烈企圖心。