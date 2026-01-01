我是廣告 請繼續往下閱讀

A-Lin台東跨年晚會金句連發！「那魯7-11」爆笑瘋傳

▲A-Lin昨晚除了火力全開連唱多首經典歌曲，還不時展現強烈「主持魂」，接連爆出許多幽默金句，讓網友們笑瘋。（圖／台東縣政府提供）

A-Lin「那魯7-11」釣出官方親回！本尊門市神出了

▲A-Lin在〈娜魯灣情歌〉中臨場發揮唱出「那魯7-11」，釣出7-11官方親自神出「那魯灣門市」，吸引4.6萬人朝聖。（圖／翻攝自Threads@7eleventw）

台東跨年晚會12月31日晚間登場，由張惠妹親自擔任總導演，集結多組與台東情感深厚的歌手回鄉迎新年，整場演出未設主持人，舞台互動自然流暢，氣氛宛如大型戶外KTV。其中A-Lin不僅接連演唱多首經典歌曲，還即興發揮幽默感，在〈娜魯灣情歌〉中臨場發揮唱出「那魯7-11」，意外引爆社群話題，還釣出7-11官方親自神出「那魯灣門市」，讓台東跨年晚會的話題熱度持續延燒。A-Lin昨晚除了火力全開連唱多首經典歌曲，還不時展現強烈「主持魂」，接連爆出許多幽默金句，被網友封為「跨年零酬勞主持人MVP」。唱到〈娜魯灣情歌〉時，她更臨時起意改編歌詞，從「那魯Two」、「那魯Three」一路唱到「那魯7-11」，現場觀眾與線上粉絲全被戳中笑點。這段即興演出隨後在Threads上快速流傳，沒想到7-11官方帳號也親自跟上熱潮，發文寫下：「那魯one，那魯two，那魯灣的seven eleven」，原來真的存在一間名為「那魯灣門市」的7-11，不過地點並非台東，而是位於新北市烏來區溫泉街。貼文曝光後，網友立刻笑噴直呼，「拜託台東所有門市的音樂都變成微醺版本的A-Lin演唱版」、「唱到天亮的那魯灣7-11，放卡拉Ok，要投20塊」、「接下來7-11就請A-Lin代言啦」、「請給我一箱台東烈酒套組」、「支持這間門市鈴聲改成A-Lin的版本，會想去朝聖」、「謝謝A-Lin讓這家7-11爆紅，啤酒都在這裡買的齁」。