▲今年台東跨年卡司由張惠妹親自點名，邀請10組歌手「回家鄉陪跨年」，陣容包括Saya、桑布伊、戴愛玲、A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等人。（圖／台東縣政府提供）

▲A-Lin當晚不僅火力全開演唱〈失戀無罪〉、〈我心已打烊〉、〈荒唐〉等多首經典歌曲，還臨時展現強烈「主持魂」，連爆金句讓全場笑瘋。（圖／台東縣政府提供）

台東跨年晚會在12月31日晚間登場，由張惠妹親自擔任總導演統籌規劃，號召多組與台東有深厚情感連結的歌手回到家鄉陪伴跨年，現場宛如大型戶外KTV。晚會未設主持人，歌手自然串場笑料不斷，A-Lin更是幽默金句連環爆，被網友認證是沒領薪水的跨年主持人MVP。今年台東跨年晚會從彩排花絮到舞台即興互動，再到壓軸煙火，整場活動氣氛熱烈，也被不少網友封為今年最有記憶點的跨年演唱會。台東跨年晚會集結多位與台東淵源深厚的歌手接力開唱，這次跨年卡司由張惠妹親自點名，邀請10組歌手「回家鄉陪跨年」，陣容包括Saya、桑布伊、戴愛玲、A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等人。眾星輪番登台，熟悉的歌曲一首接一首，讓現場觀眾跟著大合唱，線上同步觀看人數也一度衝破26萬人次。整場演唱會未安排固定主持人，而是由歌手們自然串場，互動過程笑聲不斷，尤其A-Lin更是金句連環爆，造就了當晚無數個笑點。接近倒數時刻，台東縣長饒慶鈴被請上舞台一同迎接新年，A-Lin卻一邊靠近一邊提醒「妳只有幾秒哦！」彷彿急著把縣長送下台，但實際距離倒數還有2分多鐘，讓粉絲笑翻直呼：「是多醉！」、「第一次看到沒有長官致詞的跨年」。A-Lin當晚不僅火力全開演唱〈失戀無罪〉、〈我心已打烊〉、〈荒唐〉等多首經典歌曲，還臨時展現強烈「主持魂」，與張惠妹在台上閒聊年輕時在台東的生活回憶，自嘲曾被初戀帶去喝維士比，引來滿場笑聲。唱到〈娜魯灣情歌〉時，她更即興改詞，從「娜魯Two」、「娜魯Three」一路唱到「娜魯7-11」，讓網友和現場觀眾都笑爆。跨年晚會尾聲以多達8000發煙火迎接新年，A-Lin一度脫口而出要大家把掌聲送給「放鞭炮的朋友」，隨後又自己更正「是煙火啦」，再次逗笑全場。跨年晚會結束後，許多A-Lin的爆笑片段在Threads上瘋傳，不少網友也一致認證：「今年跨年主持人MVP，非A-Lin莫屬」、「2026黃麗玲個人脱口秀 」、「有夠好看，一群E人喝醉酒在主持，好像豐年祭」。