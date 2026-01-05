A-Lin在台東跨年晚會上展現幽默的主持功力，圈粉無數，社群上掀起許多網友討論，成為「2026流量女王」。A-Lin過往的片段陸續被翻出，她曾在直播中於飯店高歌，沒想到唱得正起勁時，突然接到櫃檯打來的投訴電話，讓A-Lin感到十分不好意思急忙道歉，笑說：「唱太大聲了，被投訴。」如今，這段影片也被網友挖出，表示：「投訴的客人現在不知道有沒有後悔呢」、「隔壁房客根本賺到，聽現場LIVE版」。

A-Lin飯店高歌遭投訴　網喊：根本賺到

有網友翻到A-Lin過去在疫情期間的直播片段，當時她在飯店房間內唱著〈不管幸福來了沒有〉，唱得非常投入，沒想到房內電話卻突然響起，A-Lin先是露出驚恐表情，接著比出「噓」的手勢，趕緊接起電話。

▲A-Lin酒醒後發文！曬新年第一張美照　自豪喊：台東最漂亮的方面（圖／A-Lin IG@lulin168）
▲A-Lin（如圖）成為流量女王，會唱又會主持的她，讓許多粉絲不斷敲碗舉辦演唱會。（圖／A-Lin IG@lulin168）
原來是因為太大聲遭其他客人投訴，只見A-Lin臉瞬間漲紅，馬上向飯店人員道歉說：「天哪！喔不好意思、不好意思、不好意思。」掛掉電話後，她雖感到抱歉，卻也忍不住笑說：「太大聲被投訴，我的老天啊，真是不好意思。」

A-Lin台東跨年圈粉　粉絲敲碗：舉辦演唱會

A-Lin在台東跨年上又會唱、又會主持，表現獲得好評，許多粉絲不斷敲碗舉辦演唱會；如今這段直播畫面再度被翻出，網友表示：「投訴的客人現在不知道有沒有後悔呢？」、「她如果住我隔壁，我會一直大喊安可」、「這個直播我有跟，超好笑哈哈哈」、「隔壁投訴是以為對方音響開太大聲，殊不知是吃CD長大的原唱」、「她可能沒想過唱歌會被客訴」、「看吧，投訴的人錯過免費的」、「投訴的肯定後悔死，現場live版耶！！！！」


