▲春風問A-Lin還要喝嗎。（圖／翻攝自IG@lulin168）

A-Lin去年在台東跨年晚會上展現幽默的主持功力，雖然整場晚會沒有主持人，但她和張惠妹、戴愛玲、范曉萱等實力派唱將，一搭一唱也將氣氛炒熱，尤其最後縣長饒慶鈴上台，還被A-Lin威脅，「妳只有幾秒。」相當有趣，事後A-Lin也在社群發文，「感謝大器的縣長。」並PO出與張惠妹的合照，讓粉絲嗨喊「烈酒女團」什麼時候要再合體，春風也調皮留言，「姐還要喝嗎。」A-Lin在IG發文，貼出與張惠妹的合照，開心說，「只有Mei姐的號召力才能讓跨年這麼精彩！大家一起說謝謝Mei神，謝謝台東縣政府，謝謝大器的縣長。」最後Hash Tag「心還在台東」。不只是A-Lin，許多觀眾也都還在回味台東跨年晚會的影片，即便已經快過一個星期，仍在社群平台有高度討論，春風還留言，「姐還要喝嗎。」把眾人逗樂，「一定要喝的啦」、「這個夢幻合體可以讓我回味到明年的台東跨年」、「愛死烈酒女團」。台東2026年跨年晚會總導演由天后張惠妹擔綱，號召10組來自鍾愛台東的歌王歌后一起嗨唱，封神被網友譽為是「全台灣最強跨年晚會」。然而除了表演內容之外，也有不少人好奇，拿下台東歲末活動3500萬元標案的「野聲音娛樂」資本額才20萬元，到底是什麼來頭，才知道原來這間公司的老闆娘又是張惠妹本人，旗下藝人還包括持修、Boxing等知名歌手。