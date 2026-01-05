A-Lin去年在台東跨年晚會上展現幽默的主持功力，雖然整場晚會沒有主持人，但她和張惠妹、戴愛玲、范曉萱等實力派唱將，一搭一唱也將氣氛炒熱，尤其最後縣長饒慶鈴上台，還被A-Lin威脅，「妳只有幾秒。」相當有趣，事後A-Lin也在社群發文，「感謝大器的縣長。」並PO出與張惠妹的合照，讓粉絲嗨喊「烈酒女團」什麼時候要再合體，春風也調皮留言，「姐還要喝嗎。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
A-Lin感謝縣長大器　春風問還喝嗎

A-Lin在IG發文，貼出與張惠妹的合照，開心說，「只有Mei姐的號召力才能讓跨年這麼精彩！大家一起說謝謝Mei神，謝謝台東縣政府，謝謝大器的縣長。」最後Hash Tag「心還在台東」。

不只是A-Lin，許多觀眾也都還在回味台東跨年晚會的影片，即便已經快過一個星期，仍在社群平台有高度討論，春風還留言，「姐還要喝嗎。」把眾人逗樂，「一定要喝的啦」、「這個夢幻合體可以讓我回味到明年的台東跨年」、「愛死烈酒女團」。

▲春風問A-Lin還要喝嗎。（圖／翻攝自IG@lulin168）
▲春風問A-Lin還要喝嗎。（圖／翻攝自IG@lulin168）
台東跨年太強！「野聲音娛樂」老闆就是張惠妹

台東2026年跨年晚會總導演由天后張惠妹擔綱，號召10組來自鍾愛台東的歌王歌后一起嗨唱，封神被網友譽為是「全台灣最強跨年晚會」。然而除了表演內容之外，也有不少人好奇，拿下台東歲末活動3500萬元標案的「野聲音娛樂」資本額才20萬元，到底是什麼來頭，才知道原來這間公司的老闆娘又是張惠妹本人，旗下藝人還包括持修、Boxing等知名歌手。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A-Lin（@lulin168）分享的貼文


看更多相關新聞

A-Lin開唱歌迷玩手機！她滑IG發現被標記「還拍很醜」氣：想罵他
A-Lin演唱會超ㄎㄧㄤ！歌迷點〈我都記得〉她卻不記得：我的歌？
心疼持修100次！台東跨年被老闆阿妹叫出列　大I人抖：沒說有這個
A-Lin太醉饒慶鈴難招架！倒數時刻阿妹驚「縣長怎不見」真相曝光

相關新聞

戴愛玲〈千年之戀〉台下大合唱起雞皮　眾傻：台東跨年要考音準嗎

A-Lin講台語太萌！嗆後輩「姬仔位歹坐」粉笑歪：快找她演八點檔

不是〈失戀無罪〉！A-Lin最快破億點擊是這首　蔡少芬聽到掉下巴

張惠妹是貴人！A-Lin曾想唱跳　經紀人打槍：聽你唱快歌還是想哭