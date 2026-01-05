我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Sandy（如圖）透露身邊有親友們已相約明年要去台東跨年，她自己也想看看A-Lin、張惠妹「原式風格」的演出。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲Sandy（圖右）連續四年主持《2026 WE ARE 我們的除夕夜》。（圖／記者吳翊緁攝影）

台東跨年因沒有邀請主持人，金曲歌后A-Lin在台上展現超強控場能力，金句連連讓網友表示「明年跨年不需要主持人」。身為台北跨年晚會主持人的Sandy（吳姍儒）今（5）日出席記者會，被問到看法時幽默表示：「我想幫A-Lin說話，A-Lin沒辦法同時在這麼多地方，各個地方還是要有不同人服務。」Sandy也透露自己非常喜歡「原式笑話」，敲碗A-Lin未來能組團巡迴；不過Sandy透露身邊有許多親友已相約明年要去台東跨年，讓打算幫A-Lin說話的她，笑回：「我瘋了嗎？」Sandy擔任台北跨年晚會主持人，不少網友們看完台東跨年晚會後表示「明年跨年不需要主持人」，被問到是否要幫主持人們說話？她高EQ說，「我想幫A-Lin說話，A-Lin沒辦法同時在這麼多地方，不可能她一個人要跑台東又要到台北，各個地方還是要有不同人服務，我們不會唱歌，但還是盡量完成任務」。Sandy也透露身邊已有親友們相約明年要去台東跨年，自己也想看看A-Lin、張惠妹「原式風格」的演出，敲碗說：「說不定她們以後會成團去各地表演。」而主持搭檔、DJ圓圓因打斷「小龍女」韓籍成員金娜妍、蘿拉自我介紹，引來粉絲砲轟，Sandy表示事後有看到一些片段：「可能中間有些混亂吧。」但大家當下都在工作，因此她也沒有太過關注。由文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，今日舉辦錄前記者會，演出藝人苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續四年擔綱主持的吳姍儒Sandy一同亮相，文化總會也預告，今年節目共規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出，陪伴觀眾一路守歲迎新年，保證精彩得連轉台的機會都沒有。