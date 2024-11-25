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▲世界棒球12強金牌戰湧入大批中華隊球迷，在中華隊順利奪下金牌後也開心揮起國旗慶祝史上第一面金牌。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中華隊隊長陳傑憲在這次2024世界棒球12強打出不可思議的成績，囊括MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王四項大獎。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲世界棒球12強中華隊教練團成員王建民（左起）、高志綱、陳江和、曾豪駒、張建銘、林岳平、彭政閔、高國輝一起打造出歷史上最強的中華隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

我國世界12強賽代表隊昨（24）日在第3屆世界12強棒球賽冠軍戰以4：0擊敗日本，創造歷史，勇奪冠軍。中華隊今（25）日搭乘東京飛台北CI105航班放大機型凱旋回台。賴清德總統已經宣布將以F-16戰機升空迎接，他本人也會在總統府內親自接見，還將舉辦盛大的英雄大遊行。《NOWnews》也統整接機資訊、本次12強賽的相關戰機供球迷參考。賴清德總統得知捷報後，旋即拍發賀電恭賀全體選手的優異表現，並由教育部張廖萬堅次長於賽後代為頒發賀電。還表示將安排戰機伴飛，歡迎英雄們回家，並在總統府接見國家隊，舉辦英雄大遊行，彰顯國家對這支隊伍的肯定與支持。將由體育署聯合文化總會及國防部安排以「迎接奧運英雄」的規格舉行慶祝活動。📍搭乘航空公司：中華航空(CI).📍班機班號：CI105📍往返目的地：東京飛台北📍啟程預定起飛時間下午5:45航廈：2📍預定抵達時間下午8:55航廈：2（東京巨蛋）⚾️（東京巨蛋）⚾️11/21⚾️11/22⚾️11/23（台北大巨蛋）⚾️11/13⚾️11/14⚾️11/16⚾️11/17⚾️11/18昨日中華隊在冠軍戰對上日本，全場靠著林昱珉、張奕、陳冠宇及林凱威4位投手優異的表現，僅被敲出4支安打，強勢封鎖日本的打線，並靠著林家正的陽春全壘打及陳傑憲的3分全壘打，終場以4比0拿下勝利，勇奪冠軍，不僅是我國首次於世界12強賽拿下冠軍，也是我國在一級賽事史上首次拿下冠軍，振奮國人信心，也為我國寫下歷史新頁，本屆代表隊隊長陳傑憲也拿下賽會最有價值球員。本屆世界12強賽代表隊由總教練曾豪駒領軍，教練團陣容大致延續2023年世界棒球經典賽（下稱2023年經典賽）教練團成員，不論是參與國際賽事或是在國際賽執教經驗都非常豐富，而選手的部分在經過教練團及情蒐團隊一整年觀察後，遴選出最佳陣容，並由極具領袖氣質，球技與人氣兼具的陳傑憲擔任隊長，本屆陣容與2023年經典賽相比，僅有8名選手再次入選，陣中也不乏許多年輕且第1次入選一級賽事國家隊的選手，顯見近年我國菁英選手人才庫厚實。在2023年經典賽後，一級賽事國家隊組訓單位中華職業棒球大聯盟隨即向體育署提出「一級賽事國家隊精進計畫」，希望藉由情蒐團隊常態化、提早確立總教練並建立選手大名單、以及辦理國際交流賽等，強化一級賽事國家隊選訓賽的量能，體育署以全力支援原則下，在去（112）年8月核定4年期合計新臺幣1,600萬元補助「2024世界棒球12強賽暨2026世界棒球經典賽國家隊培訓精進計畫」，以2024世界棒球12強賽及2026世界棒球經典賽為目標，展望2028年洛杉磯奧運，計畫內容包含情蒐團隊人員聘用、國內外情蒐活動、中華職棒明星賽中華隊與亞洲職棒冠軍爭霸賽中華隊組隊參賽費用，以及辦理國際交流賽等除4年期「一級賽事國家隊精進計畫」外，體育署專案核定補助職棒聯盟針對本屆世界12強賽組訓參賽期間，辦理組訓計畫2,500萬元及情蒐計畫1,300萬元，包含行政後勤團隊（含醫師、運動心理諮商老師、營養師、物理治療師、防護員、訓練員及行政人員等）與情蒐團隊各項支用，以及代表隊膳宿、交通、球具、球衣、西裝等，另為強化代表隊熱身賽強度及提早適應場地，亦補助職棒聯盟辦理臺灣捷克國際交流賽及租用臺北大巨蛋作為集訓場地。體育署表示，選手為國家拚戰，政府將續為選手提供最完善的行政後勤支援，打造最好的競爭條件，努力做選手最堅強的後盾，讓選手能發揮最大的競爭實力，為臺灣爭取最大榮耀，也感謝全國同胞為中華隊加油打氣，一起創造史上最佳紀錄。