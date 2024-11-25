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隨著全球對高品質家用清潔產品需求不斷提升，來自西班牙的洗衣品牌La Antigua Lavandera（LAL 拉娜） 正式進軍台灣市場，為消費者帶來一場清潔與衣物護理的革命性體驗。La Antigua Lavandera（簡稱 LAL 拉娜）的靈感來自西班牙傳統的手工洗衣文化，這種文化象徵著歷史悠久的家務傳統，品牌在延續這份傳統的同時，運用現代科技賦予產品新生命，滿足現代家庭對洗衣產品的多樣需求，將傳統與創新完美融合。LAL 拉娜進軍台灣市場，推出了兩款主打產品，分別是「護纖去汙洗衣精」和「 4 合 1 洗衣膠囊」。 LAL 拉娜的「護纖去汙洗衣精」 採用濃縮酵素配方，用於應對咖啡漬、紅酒漬等頑固污漬，並在清洗過程中保持對衣物纖維的溫和呵護。這款洗衣精結合了百花與櫻花兩款可供選擇，洗淨後衣物散發出淡雅香氣。「 4 合 1 洗衣膠囊」每顆膠囊具有清潔、護色、護纖和香氣於一體，每次只需輕鬆地投入一顆膠囊，受到許多婆婆媽媽、上班族及單身小資族的青睞。隨著消費者對生活品質的追求不斷提升，LAL 拉娜不僅是品質，更強調便利性與高效能的生活方式。隨著台灣市場對家用清潔產品需求的日益提升，未來LAL 拉娜計劃通過多渠道推廣，包括實體零售和各大線上平台通路，積極與各地區零售商合作，讓更多消費者容易購買，實際享受新的洗衣體驗。