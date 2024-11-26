為慶祝中華隊在2024第三屆WBSC世界12強棒球賽奪冠，「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行將於今（26）日下午3時20分舉行，自凱達格蘭大道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路「英雄谷」，施放勝利紙花向台灣英雄致敬，再左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，預計於下午3時50分抵達總統府，由總統與副總統迎接代表團，代表全體國人感謝他們讓世界看見台灣。《NOWnews》也統整了「遊行路線、進行時間、轉播資訊」供讀者參考。
📌15:20「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行
🟡路線：凱達格蘭大道公園路口＞襄陽路＞館前路（英雄谷）＞忠孝西路南側＞重慶南路＞總統府
📌「棒球英雄 台灣尚勇」總統接見行程
📍16:00-16:20 Team Taiwan入場
📍16:20-16:25 總統賴清德 致詞
📍16:25-16:30 副總統蕭美琴 致詞
📍16:30-16:35 中華職棒聯盟 蔡其昌會長 致詞
📍16:35-16:40 選手代表陳傑憲 致詞
📍16:40-16:45 互贈紀念品
📌網路直播連結
賴清德總統、蕭美琴副總統、總統府、文總、教育部、體育署（MOESports）、中華職棒、三立新聞網、三立LIVE新聞、民視新聞網YouTube頻道全程直播、
直播點1：MOESports
直播點2：中華文化總會
🟡其他中華隊活動
⚾「台灣英雄見面會」11/26登新北耶誕城
新北市將盛大舉辦「世界12強棒球賽－臺灣英雄見面會」，中華隊打擊教練高國輝、王牌投手林昱珉、為12強而生的男人張奕、拆彈專家莊昕諺、江國豪、戴培峰、潘傑楷等7人，將在11月26日晚間7時在新北歡樂耶誕城與球迷見面。
⚾12強味全龍球員見面會
明天晚間1900於大巨蛋下沉式廣場，台北市政府將舉辦「與味全龍選手見面會」，出席球員包括：吉力吉撈．鞏冠、李凱威、張政禹、陳冠偉、林凱威。
⚾ 2024世界棒球12強「中華隊賽程賽況」
📍冠軍賽（東京巨蛋）
⚾️11/23 日本 0:4 中華（詳細賽況）
📍超級循環賽（東京巨蛋）
⚾️11/21 中華 0:2 委內瑞拉（詳細賽況）
⚾️11/22 中華8:2 美國（詳細賽況）
⚾️11/23 日本 9:6 中華（詳細賽況）
📍預賽（台北大巨蛋）
⚾️11/13 中華 6:3 韓國（詳細賽況）
⚾️11/14 中華 2:1 多明尼加（詳細賽況）
⚾️11/16 中華 1:3 日本（詳細賽況）
⚾️11/17 中華 11: 3澳洲（詳細賽況）
⚾️11/18 中華 2:0 古巴（詳細賽況）
12強賽中華隊一路爆冷 擊敗日本奪冠
我國在上屆世界12強賽事中，突破歷史首次前進6強複賽並獲得第5名，本屆中華隊在預賽即以4勝1負分組第2名成績晉級4強複賽，再度突破上屆成績，並在4強複賽中靠著優異的投打表現擊敗美國，前進至冠軍戰。
24日的冠軍戰，中華隊對上日本，全場靠著林昱珉、張奕、陳冠宇及林凱威4位投手優異的表現，僅被敲出4支安打，強勢封鎖日本的打線，並靠著林家正的陽春全壘打及陳傑憲的3分全壘打，終場以4：0拿下勝利，勇奪冠軍，不僅是我國首次於世界12強賽拿下冠軍，也是我國在一級賽事史上首次拿下冠軍，隊長陳傑憲拿下賽會最有價值球員。
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🟡路線：凱達格蘭大道公園路口＞襄陽路＞館前路（英雄谷）＞忠孝西路南側＞重慶南路＞總統府
📌「棒球英雄 台灣尚勇」總統接見行程
📍16:00-16:20 Team Taiwan入場
📍16:20-16:25 總統賴清德 致詞
📍16:25-16:30 副總統蕭美琴 致詞
📍16:30-16:35 中華職棒聯盟 蔡其昌會長 致詞
📍16:35-16:40 選手代表陳傑憲 致詞
📍16:40-16:45 互贈紀念品
📌網路直播連結
賴清德總統、蕭美琴副總統、總統府、文總、教育部、體育署（MOESports）、中華職棒、三立新聞網、三立LIVE新聞、民視新聞網YouTube頻道全程直播、
直播點1：MOESports
直播點2：中華文化總會
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⚾「台灣英雄見面會」11/26登新北耶誕城
新北市將盛大舉辦「世界12強棒球賽－臺灣英雄見面會」，中華隊打擊教練高國輝、王牌投手林昱珉、為12強而生的男人張奕、拆彈專家莊昕諺、江國豪、戴培峰、潘傑楷等7人，將在11月26日晚間7時在新北歡樂耶誕城與球迷見面。
⚾12強味全龍球員見面會
明天晚間1900於大巨蛋下沉式廣場，台北市政府將舉辦「與味全龍選手見面會」，出席球員包括：吉力吉撈．鞏冠、李凱威、張政禹、陳冠偉、林凱威。
⚾ 2024世界棒球12強「中華隊賽程賽況」
📍冠軍賽（東京巨蛋）
⚾️11/23 日本 0:4 中華（詳細賽況）
📍超級循環賽（東京巨蛋）
⚾️11/21 中華 0:2 委內瑞拉（詳細賽況）
⚾️11/22 中華8:2 美國（詳細賽況）
⚾️11/23 日本 9:6 中華（詳細賽況）
📍預賽（台北大巨蛋）
⚾️11/13 中華 6:3 韓國（詳細賽況）
⚾️11/14 中華 2:1 多明尼加（詳細賽況）
⚾️11/16 中華 1:3 日本（詳細賽況）
⚾️11/17 中華 11: 3澳洲（詳細賽況）
⚾️11/18 中華 2:0 古巴（詳細賽況）
12強賽中華隊一路爆冷 擊敗日本奪冠
我國在上屆世界12強賽事中，突破歷史首次前進6強複賽並獲得第5名，本屆中華隊在預賽即以4勝1負分組第2名成績晉級4強複賽，再度突破上屆成績，並在4強複賽中靠著優異的投打表現擊敗美國，前進至冠軍戰。
24日的冠軍戰，中華隊對上日本，全場靠著林昱珉、張奕、陳冠宇及林凱威4位投手優異的表現，僅被敲出4支安打，強勢封鎖日本的打線，並靠著林家正的陽春全壘打及陳傑憲的3分全壘打，終場以4：0拿下勝利，勇奪冠軍，不僅是我國首次於世界12強賽拿下冠軍，也是我國在一級賽事史上首次拿下冠軍，隊長陳傑憲拿下賽會最有價值球員。
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