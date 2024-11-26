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上週日，三井牙科集團年度盛會【Triwells Day 三井日】圓滿落幕！這場活動不僅是年度成果的展示，更是員工與合作夥伴共聚一堂，分享願景、交流創新，攜手邁向更高目標的重要時刻。從初期的管理瓶頸到如今的多元布局，集團成功突破傳統限制，以資源共享與數位自動化轉型為契機，提升患者體驗，將無紙化、自動報到機、數位培訓平台等創新策略導入診所運營。並與安全重建品牌「齒匠Artidents」合作，引進尖端技術，為缺牙患者提供精準且高效的一日安全重建療程。從2017年單一診所起步，三井牙科集團逐步擴展至跨縣市的五間診所與一間技工所。集團以創新技術與卓越服務為核心，致力於滿足患者需求，打造優質的診療體驗。2021年起，三井透過與品柏管理顧問合作，導入管理中心，強化品牌形象、資源共享及組織架構，為進一步擴展奠定堅實基礎，在此穩定的營運模式下，去年協助醫師開業，成立台北「忠孝三井牙醫診所」及高雄「巨蛋三井牙醫診所」，正式增加南北兩大安全重建據點。2024集團以數位化升級為發展重點，集團追求更具優質的療程體驗，與研華科技及煜興科技合作，將軟硬體升級，提升了15%的產能效率。並因應缺工潮，在人員培訓系統上，建置數位培訓平台及客服中心，提升運營效率及患者滿意度，為患者與員工創造了雙贏局面！ESG作為三井牙科集團發展的核心使命，今年與台灣英格爾公司與瑞洋認證咨詢合作，進行碳排放認證，並獲得了《聯合國ESG高級策略顧問證書》與《美國ANAB體系認證證書》，對此集團總召集人 郭維仁醫師表示：「獲得此兩項認證是三井牙科集團對環境及患者承諾的具體體現，我們會持續建立ESG策略、精進碳管理，為永續發展做出更多貢獻。」除了強化ESG，集團重視組織價值與合作共贏的管理理念，深獲業界好評，品柏管理顧問 林亭伃執行長特別分享了院所企業化經營與管理方案：「為了確保院所能順利推進轉型，我們建置了數位平台與完善的培訓機制，培育專業主管團隊，創造組織價值，另外運用管理中心資源共享，也能擴展出合作共贏的生態圈地圖，讓診所老闆在一開始就選對開業模式！」未來，三井牙科集團將社會責任與公司治理融入經營理念，打造可持續發展的診所經營模式。從技術革新到人文關懷，實現「以人為本，創造產業價值，改變牙科生態」，引領牙科產業打造人本科技！