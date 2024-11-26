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▲向蕙玲這次除了演唱歌曲，也難得獻出戲劇處女秀。（圖／豪記唱片提供）

台語女歌手向蕙玲近日推出新專輯《愛情約定》，主打歌〈孟婆淚〉，以她擅長的情歌娓娓唱出對愛的期待與釋懷，而動人的情歌也讓向蕙玲在錄音室心情起伏很大，甚至變成淚人兒。此外，這次向蕙玲拍攝MV還特別化身為紫霞仙子，獻出戲劇處女作，其中最難忘的是她最後吐血身亡的戲，因為戲服是白色的，她非常擔心鮮血會染到戲服上，也怕演不好，沒想到因為心情擔憂，最後意外一鏡就過，被導演稱讚演得非常好，讓她覺得心情五味雜陳。向蕙玲新歌〈孟婆淚〉MV以穿越時空的愛情故事為主軸，她一人分飾兩角，扮演原以為前世喝了孟婆湯就能遺忘，怎料在今生卻依稀記得，對真愛勇敢追求的女子，在古裝與現代中追尋苦等的遺落千年之愛。向蕙玲分享，拍MV前得知要參與演出，就被淒美劇情深深被打動，「難得以戲劇方式演出MV，還沒開拍，我自己就已投入其中了，還化身紫霞仙子，我很欣賞電影中紫霞仙子的帥氣與灑脫，一直以來都夢想著能有機會詮釋演古裝，沒想到在戲劇處女作就能美夢成真。」對於戲劇處女秀，向蕙玲也說，導演要求她單眼落淚，讓她超級傻眼的，直呼：「真是奇特的初體驗。」而最後一場戲吐血身亡的戲，也讓她很為難，因為戲服白紗易髒，導演要求最多只能2次機會，讓她當下超緊張，深怕鮮血沾上雪白戲服，或是表情如果不到位就慘了，她不禁悲從中來，沒想到竟因此一鏡就過關，導演還誇讚她吐血吐得非常好、很唯美，她心情也很五味雜陳，但相當感謝導演給機會，讓她能接觸演戲。向蕙玲表示，出道以來專注歌唱，從未演過戲，接到腳本時，一直曾懷疑自己能否勝任，心情忐忑不安，近幾年也幾乎沒有自己參與MV演出，但此次MV是難得的戲劇初體驗，讓她很期待，這次跨出第一步，也意外開啟我的戲劇細胞。但她仍認為，演戲在MV中偶一為之就好，還是專注歌唱為重，不太能分心。