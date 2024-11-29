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秋冬將至，臺南市政府在臺南遠東百貨辦理「臺南400厚禮樹巡迴展」—2024臺南秋冬季果品整合行銷活動記者會，市長黃偉哲親自出席推薦，邀請全國民眾在冬季悠遊臺南嚐鮮果、購好禮。市長黃偉哲表示，「臺南厚禮數」是人人知道，臺灣人俗語都說嫁娶要找臺南人，因為臺南人厚禮數，聘金嫁妝都一牛車；因此特別準備許多臺南的好伴手禮、農特產品要介紹給大家，臺南從年初到年尾，出產了豐富的農產例如鳳梨、芒果、文旦、椪柑、胡麻、洋香瓜等，樣樣都是臺灣的農產精品，不僅臺灣出名，也外銷到全世界；也要感謝遠東百貨利用它們出色的行銷通路，協助行銷臺南的好禮好物，讓全臺灣的好朋友都能更便利、迅速的購買到最優質的臺南好禮，接下來幾周遠東百貨會舉辦好幾場「臺南厚禮樹」的行銷活動，歡迎大家一起來遠東購買臺南好禮。農業局表示，臺南依山傍海，擁有豐富的土質與氣候，物產豐饒，種植的水果更是種類多元與美味鮮甜，尤其柑橘類及柚類為最具代表性的農特產品，香氣濃郁十足，口感酸甜交錯，營養豐富，皆深受國內外消費者青睞，在秋冬時節柑橘類水果更是值得一嚐的當季鮮果，絕對值得國人品嚐選購。農業局代理局長陳仲杰表示，為宣傳臺南柑橘類、柚類等秋冬鮮果與加工品的甜美滋味，農業局特地結合農家，配合遠東百貨最具優勢的通路力量與宣傳資源，以多元行銷通路增加臺南農產曝光度及購買便利性，大力宣傳臺南當季新鮮美味的農產品，增加臺南農民的銷售管道及銷售量。今日活動現場市長黃偉哲跟調酒師以臺南柑橘類果品為主角，Shake調製出專屬臺南柑甜好滋味的雞尾酒特調。農業部農糧署副署長姚志旺、遠東百貨協理陳佑任，以及市長夫人劉育菁也都到場推薦好禮給大家。本次特展邀請臺南在地農會、農家及商家業者，展售優質農特產品及精心搭配的臺南伴手禮組合，各家業者皆推出具特色且價格實惠的農產商品，每一樣特色商品都適合年末訪友、新年團聚攜帶贈人。