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EASE CAFE的誕生，源自兩位創辦人的共同夢想。這對搭檔曾經活躍於藥廠業務領域，但在忙碌的工作中，他們愈加珍惜生活中的每一刻愉悅時光。一次偶然的經歷，讓他們接觸到精品咖啡，這不僅激發了他們對咖啡的熱情，也啟發了他們對餐飲文化的深入興趣。這段旅程最終催生了EASE CAFE，一個源自生活熱愛的品牌，分享那份愜意、自由的生活方式。EASE CAFE不僅僅是一家咖啡廳，還是分享美好生活的空間。兩位創辦人對咖啡文化的認識，逐漸理解咖啡不僅是飲品，更是一種分享生活美好的方式。這個品牌的核心理念是，透過一杯好咖啡，讓忙碌中的人們能夠享受片刻的放鬆，從而體驗到生活的美好。EASE CAFE的每一杯咖啡都充滿了對生活的熱愛，無論是作為休息的角落，還是朋友聚會的場地，都傳遞著輕鬆自如的生活態度。EASE CAFE的LOGO蘊含著濃濃的度假氛圍，正如品牌所追求的「輕鬆自在」的理念。LOGO中的棕櫚樹象徵著放鬆與愜意，讓人聯想到陽光、海風與假日般的悠閒時光。整體設計簡約大方，線條流暢，透露出一抹微笑的弧線，寓意著顧客能在EASE CAFE收穫笑容與放鬆的體驗。今年十月EASE CAFE聘請知名餐廳主廚，推出全新的菜單，外觀設計也煥然一新，採用職人工藝感十足的棕色設計，象徵著手作匠心的堅持。從裝潢到餐點，每一處細節都體現了品牌對精緻生活的追求，讓每一位顧客都能“Always Feel at Ease”。EASE CAFE的創辦人最初是某連鎖咖啡的加盟店主。當時，許多業務經常光顧，隨著顧客需求的增長，他們逐漸發現大家對餐食的需求越來越高，不僅僅局限於咖啡與飲品。因此，創辦人們開始投入菜單的研發，計畫為周邊居民提供更美味的餐點。經過四年的經營，他們決定脫離連鎖體系，打造屬於自己的品牌。為了在競爭激烈的市場中脫穎而出，除了有專業的烘豆師，使用傳統陶鍋手炒咖啡豆，並在餐點方面也不斷優化，聘請專業廚師研發出高品質的西餐料理。在EASE CAFE，創辦人們對食材的選擇與烹調的過程一絲不苟。他們堅信，好的食材是創造美食的靈魂。例如，餐廳使用宜蘭冬山河的新鮮雞蛋，這些雞蛋具有絕佳的口感，無論是做早午餐還是西餐都深受顧客喜愛。EASE CAFE堅持食材的鮮度，讓顧客能品嚐到新鮮的蔬菜和海鮮，以最高標準來提供美味的餐點。無論是早午餐、義大利麵、還是甜點，EASE CAFE都力求讓每一位顧客感受到這份對品質的堅持。EASE CAFE的創業故事中，少不了顧客們的支持與關懷。當EASE CAFE準備進軍東湖高爾夫球場時，一位多年老顧客親自帶領創辦人品嚐台北各大餐廳，從街邊小吃到高級餐廳，幫助創辦人開拓美食視野，並提供了許多寶貴的靈感。這段味蕾探索之旅不僅加深了創辦人對台北餐飲文化的理解，還為EASE CAFE的東湖店注入了更多的創意。這位顧客的友情與支持，讓創辦人深受感動，這也成為東湖店開店背後的一段美好故事。東湖店的每一道料理都融入了台北人的飲食情感，無論是咖啡、早午餐，還是精緻的西餐，每一口都承載著顧客的期待與祝福。2024年十月，EASE CAFE推出了全新的菜單。無論是義大利麵的紅醬、白醬、還是青醬，皆經過精心研發，為顧客帶來嶄新的味覺體驗。未來餐廳計劃吸引更多喜愛包場的顧客，無論是生日派對、公司聚會或是客製化餐點，EASE CAFE都將以最貼心的服務迎接每一位客人。