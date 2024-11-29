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為強化客家青年公共參與，客家委員會今（29）日正式公布「客家青年諮詢委員會」首屆青年委員招募公告。主委古秀妃表示，客委會將成立青年諮詢委員會，傾聽青年聲音，讓客家藍海注入新世代的活力，也讓客家政策的形成能納入更多後生的創意與活力。客家青年諮詢委員會的設置，除鼓勵青年參與公共事務外，更希望擴大溝通機制，並建立客家後生與本會交流互動平臺，以了解青年需求並提供客委會研訂政策意見參考，俾提升政策推動之可行性，讓青年的創意與活力，能對於客家政策產生一定程度的影響。為擴大客家青年公共參與，第一屆客家青年諮詢委員會預計設置五個工作小組：「公共參與小組」、「客語推廣小組」、「客家藝文小組」、「產業發展小組」、「國際交流小組」，分別研議青年參與公共事務、客語扎根及推廣、客家藝文深化及創新、產業發展及客庄創生、青年參與國際事務與交流等青年朋友普遍重視，而且影響深遠的重大客家議題，共同改變及擘畫客家的未來。客委會表示，首屆客家青年諮詢委員會之委員招募採線上報名方式，凡年滿18歲至35歲（出生年為78年至95年）之中華民國國民，根據報名表，首屆客家青年諮詢委員會委員聘期2年，將自114年1月1日至115年12月31日，凡關心客家公共事務發展之青年，皆可報名參加招募及遴選，具公共參與、客語推廣、客家藝文、產業發展及國際交流等領域專長為優先，遴選名額為20至24人。