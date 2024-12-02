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在現今詐騙手法層出不窮的時代，消費者經常面臨垃圾簡訊充斥與詐騙訊息威脅的雙重困擾。然而，當涉及重要的訂單資訊、接送安排或行前提醒時，簡訊卻可能因為垃圾訊息過多而被忽略，甚至誤刪，造成使用者的不便與企業服務效率的降低。為解決此問題，三竹資訊聯合三大電信業推出「商用簡訊簡碼」服務，具有獨特且無法被篡改的特性，且每個簡碼僅提供給單一企業使用，這有助於提高訊息的可信度和辨識度，讓消費者能快速辨識來自企業的合法訊息，大幅降低詐騙風險。肯驛國際是目前除了金融壽險業外，首家使用商用簡訊簡碼(68666)的服務業者，服務內容涵蓋銀行VIP權益加值服務與信用卡點數兌換平台服務。肯驛國際執行長黃中村表示，過去使用長碼簡訊發送給客戶時，客戶經常很難從一堆垃圾訊息中，找到肯驛國際發送的服務簡訊，甚至有客戶收到簡訊時，誤以為是詐騙簡訊，而將訂單提醒內容刪除，造成服務上的困擾，所幸現在與三竹資訊攜手合作，使用商用簡訊簡碼後，確實幫助提升簡訊送達率，也幫助客戶免於受困於詐騙中。肯驛國際每年服務超過200萬名VIP客戶，在禮賓服務附加權益、行銷活動、點數兌換平台及白金秘書服務等領域的市場滲透率超過八成。黃中村指出，公司運用IoT技術，將訂單資訊透過智慧票券結合所有相關服務，包括全球機票、機場接送、貴賓室、禮遇通關、飯店預約、漫遊Wi-Fi/SIM卡及行李運送等，並透過簡訊精準傳遞給消費者。這種一站式服務模式讓消費者僅需透過手機即可全面掌握所有訂單相關資訊，大幅提高便利性。黃中村強調：「在社會大眾飽受詐騙威脅的當下，企業必須承擔更多防詐、防偽的社會責任。」三竹資訊推出的商用簡訊簡碼具備易於辨識、防止號碼被竄改等功能，能有效發揮防偽與防詐作用，協助消費者從大量簡訊中快速找到正確且重要的資訊。此外，肯驛國際在消費者隱私保護方面亦不遺餘力，不僅取得ISO 27001資安認證、ISO 27701個資認證及PCI DSS支付安全認證，還攜手三竹資訊合作推動簡碼簡訊服務，進一步降低詐騙集團偽冒公司名義進行詐騙的風險。據悉，三竹資訊未來將攜手電信公司建立簡碼查詢機制，讓消費者能輕鬆透過網路查證簡碼所代表的公司與行號。此舉不僅增強了消費者對合法簡訊的信任，也吸引更多企業加入使用商用簡訊簡碼服務，共同防堵詐騙案件的發生。隨著商用簡訊簡碼服務的推廣與應用，相信未來將有更多企業採用此創新解決方案，不僅提升服務效率，也為消費者帶來更安心的數位體驗。