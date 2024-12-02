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▲《蜀錦人家》鄭業成飾演錦王世家庶子「楊靜瀾」。（圖／愛爾達電視 提供 ）

▲鄭業成發文太甜。（圖／翻攝自鄭業成微博）

▲鄭業成被說是最適合古裝的男人。（圖／翻攝自鄭業成微博）

譚松韻和鄭業成在古裝劇《蜀錦人家》中上演多次英雄救美，鄭業成也說，和譚松韻有莫名的默契，一個眼神就能碰出火花，誇譚松韻很有想法，是很好的女孩，而劇中有多場公主抱的戲，鄭業成非常有紳士風度地說，「只要是公主就能抱起來。」毫不在意對手演員的體重。「收視女王」譚松韻在《蜀錦人家》中飾演商業奇才「季英英」，她利用盲盒銷售、舉辦拍賣活動、推出限量商品等創新的營銷策略，成功解決季家的織錦事業困境，在商界嶄露頭角，不少網友紛紛表示，「季英英簡直是現代營銷教科書的活生生案例」、「她的商業智慧令人佩服不已」、「就愛看譚松韻當大女主搞事業」。鄭業成曾在《花千骨》、《羋月傳》、《鏡·雙城》、《祝卿好》等多部古裝劇中展現優秀演技，高大挺拔的帥氣外表和儀態，更被譽為「最適合古裝的男神」，他在劇中飾演的「楊靜瀾」看似紈絝子弟，實則對「季英英」多次展現他專屬的深情和保護欲，每當她遇到危險時，總會毫不猶豫地挺身而出、讓人感動。這也是鄭業成首次和譚松韻搭檔演出，被問到合作後的心得時，鄭業成說：「」在劇中兩人也有多場公主抱互動，網友直呼「鄭業成的女主角都不用自己走路」，聽到這樣的說法他則笑著回應：「」霸氣發言再掀討論熱潮。《蜀錦人家》將在12月2日起於MOD影劇館+、Hami Video、ELTA.TV同步跟播。