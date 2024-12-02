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為提供身心障礙幼兒零拒絕教育機會及完善的教保服務需求，教育部國教署持續補助直轄市、縣市政府增設「學前特教班」經費，今（2）日表示，113學年度補助17個直轄市、縣市，分別新設學前集中式特教班14班，巡迴輔導班53班及資源班4班，共計71班。國教署以新竹縣為例，自108學年度起至113學年度獲國教署挹注開班經費，共計核准增設18班學前階段特殊教育班。同時針對學前中重度幼兒需求，112學年度於豐田國小、文山國小及竹中國小附設幼兒園增設學前集中式特殊教育班共3班，加強照顧學前中重度身心障礙幼兒，其中豐田國小學前集中式特教班以融合教育為特色，定期辦理全園性的融合活動，提供特殊幼兒與一般幼兒良性互動，建構友善融合環境的機會。113學年度預計再增設3班學前集中式特教班。新北市永平國小附幼於112年設立學前特教班，該園特生的學習重點在於安排兼顧個別差異的課程與生活教育，同時注重園內安全設置，設有緊急避難架及重視肢體發展的松鼠車戶外遊具學習空間，特殊幼兒除了能在教室內操作多元教具外，也能與一般學生共享優質的學習環境，讓孩子快樂學習與成長。國教署表示，113學年度全國共計有822班學前特教班，將持續補助各直轄市、縣市政府增設學前教育階段身心障礙特殊教育班，逐步達到「高級中等以下學校及幼兒園特殊教育班班級與專責單位設置及人員進用辦法」所訂幼兒園分散式資源班及巡迴輔導班1班學生人數不超過30人，教師2人的目標。