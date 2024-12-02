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經濟部中小及新創企業署舉辦的「金書獎—優良企業經營管理出版品」甄選推廣，今年已邁入第26屆。此次活動吸引了234本書籍報名參選，經歷了嚴謹的評審程序,最終評選出24本優良「金書」。在眾多優秀作品中，由天下文化出版的《耐斯愛之味共同創辦人/陳哲芳傳-創新. 膽識.人和》, 榮獲2024年傳記類金書獎，這一榮譽不僅是對陳哲芳先生一生貢獻的肯定，也彰顯他在台灣民生日用食品產業的重要地位, 展現了其開疆闢土的精神與里程碑式的貢獻。11月26日的頒獎典禮上，由陳哲芳的兒子-愛之味董事長陳冠翰先生上台領獎，表達了對父親的敬意與感謝,成為本屆頒獎典禮的焦點。本書詳細記錄了陳哲芳先生在台灣民生日用食品產業的奮鬥歷程，展現了他的創新精神、勇敢膽識以及對人際關係的重視。這些價值觀不僅影響了企業的發展，也為後輩提供了寶貴的學習典範。陳哲芳先生的故事不僅是個人的成功歷程，更是台灣民生日用食品產業發展的縮影，值得我們傳承與效法。愛之味董事長陳冠翰先生希望透過這本書，能夠激勵更多的年輕企業家勇於追求夢想，並在各自的領域中創造卓越成就。經濟部所倡導的金書獎，將進一步激勵更多中小企業在經營管理上追求卓越，推動台灣經濟的持續成長。