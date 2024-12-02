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經過藍、綠、白立委以及政府官員歷經長達5個小時的充分發言討論後，由民眾黨立委吳春城等42位跨黨派立委共同連署提案的《壯世代政策及產業發展促進法草案》，2日成功送出委員會，跨出歷史性的一大步。對於部分保留條文，則將透過政黨協商來求同除異。領銜提案的立委吳春城表示，今天是歷史性的一刻，再過29天台灣就進入超高齡社會了，未來50年台灣將減少900萬人口，整個社會結構從以青年少年為主金字塔型社會，快速轉向以高齡者為主的倒金字塔型社會。過去50年，台灣增加超過900萬人口，我們都習慣了人口大紅利時代，但是2028年以後人口紅利就不見，這是一場天翻地覆的社會運動，我們必須為歷史負責。《壯世代政策及產業發展促進法草案》共計21條，先後經過立法院社會福利及衛生環境委員會的答詢、舉辦公聽會後，2日由衛環召委蘇清泉召開衛環及經濟聯席委員會做大體討論，並展開逐條審查。在聯席委員會的審查過程中，部分民進黨立委先後對法條內容表達疑慮，包括「壯世代」定義、年齡區隔、是否能與國際接軌、法律概念性質，法律通過後在執行上是否可行、甚至法條名稱等分別提出異議。藍、白立委則立即對於綠委提出的疑慮提出解釋，民眾黨立委陳昭姿表示，將年滿55歲定義為「壯世代」是勞動部自己下過的定義，目的就在於協助壯世代勞工重返職場；國民黨立委王育敏則指出，讓「壯世代」成為社會的生產力而不是負擔，這是超前部署的思維，政府當前的政策及白皮書內容已經有涵蓋了嗎？如果已經涵蓋在內，今天就不會提出「壯促法」草案版本，「壯促法」是在指引各領域應該要做些什麼，是全面發展性的立法概念，國民黨立委廖偉翔也表示，「壯促法」是可以促進「壯世代」的社會參與，同時解決年金財務問題，能有效激發這一代人為社會做出貢獻，並且結合照護、發展的雙軌政策，是一種拉高維度、從新角度試圖去解決問題的方法，當然應該支持。吳春城更是全場不厭其煩地逐一做詳細說明及立法意旨，並在召委蘇清泉的力挺下，21條「壯促法」最後有3條順利通過，其餘條文予以保留，送出委員會；蘇清泉也宣布，「壯促法」出委員會之後並不會直接送院會，將先送政黨協商，針對有異議的條文再做討論，尋求共識。吳春城表示，今天壯促法成功送出委員會，是跨出歷史性的一大步。我們終於正式面對人口危機問題，透過國家立法程序，讓壯世代的力量回到正常民生經濟體系當中。面對天翻地覆的時代大洪流，我們需要先立一部引導法來翻轉一些舊思維，把一場原本被視為是災難的「銀髮大海嘯」，翻轉為國家進步的動力。